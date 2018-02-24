24.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Новое прозрение экс-пропагандиста Майдана: В СССР потенция была лучше

Бывший пропагандист Майдана киевский журналист Дмитрий Гордон разразился ностальгией по Советскому Союзу. В эфире телеканала NewsOne он заявил, что при СССР люди были душевнее, колбаса вкуснее, а потенция лучше.

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«Теплота была в отношениях в Советском Союзе. Сегодня уверенности в завтрашнем дне нет, теплоты нет, государство тебе однозначно враг, любому гражданину Украины государство — враг. Многие, кто тоскует по советскому прошлому, были молоды, у них было все хорошо с потенцией тогда, у тех, у кого сегодня уже не так хорошо, у пожилых людей, девушки были молодые, мороженое вкусное продавалось. Продукты были шикарные, по сравнению с сегодняшними.

Шикарные колбасы, шикарное мороженое, шикарные конфеты, а не то дерьмо, которое мы сегодня едим. Это не мороженое и не конфеты. В мороженом нет молока, в конфетах нет какао и в колбасе мяса. Вот это мы сегодня едим», — перечислил Гордон.