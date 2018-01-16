16.01.2018

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Новогоднее поздравление Путина во Львове. Репортаж из столицы Бандерштата

«ПолитНавигатор» публикует рассказ о посещении Львова бывшим жителем Украины, который три года назад, после победы Евромайдана, решил переехать в Россию, однако сохранил возможность въезжать на украинскую территорию, не засветившись в «черных списках». По просьбе автора его имя не разглашается.

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В целом за три года отсутствия создаëтся впечатление, что ничего не изменилось, как будто уезжал буквально вчера. Выделяются лишь дома-новостройки («точечная застройка»), которых после майдана появилось столько, сколько не было за мирных лет 5, а то и 10. Видимо, разрешения на застройку теперь стали получать намного быстрее и проще.

Львов — тот город, который уже давно вопреки здравому смыслу расширяется вовнутрь, а не наружу. Никто не будет застраивать поля на окраинах, как это происходит под Питером. Ведь туда нужно прокладывать дороги, тянуть коммуникации, обеспечивать инфраструктуру. Куда выгоднее снести детскую площадку или парк в центре, и возвести на его месте новостройку, вклинив еë в существующие коммуникации, не задумываясь о последствиях (к примеру, водопровод, рассчитанный на дома, не выше 4-6 этажей, не выдержит нагрузку в виде новостройки, но это никого не волнует).

Хотя, сугубо визуально точечная застройка Львова куда симпатичнее, чем печальноизвестные «человейники» Петербурга. Хотя это лишь внешне, внутри, скорее всего всё так же печально.

ЖК «Парус» во Львове. На втором фото видно внутренности типичной новостойки с монолитным каркасом и шлакоблочными стенами.

Новогодний каток и ярмарка в центре города. Также аттракцион от компании-производителя инструмента и бензопил: вырезали скульптуры из льда (в другом месте — деревянных истуканов).

Большинство дорог внутри центра так и осталось в разбитом состоянии (даже мышечная память помнит, кудой ямы объезжать), худо-бедно отремонтировали несколько магистральных улиц с трамвайными путями, плюс продолжили новую трамвайную ветку, а также отремонтировали никому не нужную Кривчицкую дорогу (это проезд через малозаселённый лесной район, в котором расположены очистные сооружения канализации, там жутко воняет и никто не селится. Там была брусчатка, кривая дорога, вероятно, заставшая ещё Франца-Иосифа. Кому там понадобилась современная четырёхполоска и зачем — загадка).

Также власти продолжают играть в давнюю игру по имитации бурной деятельности «переиначим односторонние улицы с неудобного варианта до жутко неудобного». Благо хоть перестали трогать маршруты общественного транспорта (однажды власти придури ради попросту запретили использовать старые номера автобусов и маршруток, и придумали кардинально другие, без какой-либо логики, что привело к транспортному коллапсу на несколько недель, пока народ запомнил новые маршруты).

Памятная доска Берестейской унии:

Крайне удивило количество электрических машин во Львове, которых до майдана я не видел ни одной. Nissan Leaf и Opel Ampera (он же Chevrolet Volt) я увидел впервые. Впрочем, не мудрено, ибо бензин вдвое дороже, чем в России.

Идеи майдана как-то притихли в умах населения, а все революционные лозунги негласно стали чем-то вроде анекдота с бородой — скандировать их продолжают лишь откровенно маргинальные личности.

На Новый год у нас была большая компания, включая местное население, так они сразу сообщили нам, что за Петю они не голосовали, и нисколько не поддерживают киевский режим. Мои русские друзья включили в 23:00 по местному времени новогоднее поздравление Путина, мне было крайне любопытно посмотреть на реакцию местных, но им было плевать, они просто молча просидели.

Но стоило спустя час на экране появиться шоколадному зайцу, как местные солидарно показали средний палец в сторону экрана. Во время речи Порошенка они ехидно комментировали и улюлюкали.

Конечно, не думаю, что на западенщине прям совсем нет приверженцев киевского режима, но из того, что я увидел, я был слегка удивлён.

Увы, население верит в слухи о том, что мэр города Садовой постепенно готовит город к сдаче полякам (что характерно, только Львов получает кредиты от Европейского банка развития, другие областные центры типа Тернополя или Ивано-Франковска пребывают в полной разрухе).

Не знаю, когда и в каком виде Польша получит этот регион, я крайне сомневаюсь, что им позволят сделать их хозяева, плюс Польша — не самая богатая страна, и вряд ли у неё найдутся лишние деньги на содержание целой области.

Да и полякам нужны лишь земли и здания по реституционноу праву, население же придётся «куда-то деть». Поклонников аннексии Польшей среди моих знакомых и близких нет, многие проживают в историческом центре, и такая евроинтеграция автоматически сделает их бомжами.

Также я провёл забавный эксперимент: привёз с собой бутылку водки «Путинка» и предложил её местному населению на пробу, ехидно любопытствуя, что перевесит — тяга к халяве в любой форме или идеологическая неприязнь.

За 3 дня празднования никто так и не прикоснулся к «вражеской» водке, хотя, скорее, потому, что в наличии были напитки другого уровня и качества. Тем не менее, меня заверили, что водку передадут любителям спирта в любой форме, и они её выпьют, несмотря ни на что.

Парковка во Львове — отдельная больная тема. Машины стоят на тротуарах, и это никого не смущает. В крайних случаях криворуким водителям оставляют послание под дворником или попросту прокалывают колёса.

Какой-либо напряжённости между моими друзьями из числа львовских и русскими не было. Некоторые местные в начале для солидности «держали свирепое лицо», но со временем попростели, и даже порой переходили на русский язык (хотя многим западенцам он даётся с трудом).

Несмотря на то, что своих русских друзей я готовил как к поездке в 90-ые (приучал их забыть от 15 годах благополучия и вспомнить былое — учитывать, что во Львове вполне до сих пор могут выхватывать из рук мобильники, что не стоит пользоваться банкоматом, когда за спиной кто-либо стоит, не полагаться на полицию, которая не будет им помогать и не встревать в конфликты, особенно учитывая, что все они имели заведомо ярко выраженный «иногородний» вид), всё же они оценили обстановку во Львове, скорее, как нулевые годы, нежели девяностые.

Тем не менее, многая, давно забытая в России атрибутика девяностых тут сохранилась: многие словосочетания и выражения, обращение на «братан» (в 2018 году!), порой блатной или уголовный жаргон в обычной речи, постоянная готовность к разборкам.

Русские крайне удивились, когда мой друг детства и кавалер моей сестры на полном серьёзе выдали им свои номера «на случай, если кто-либо будет наезжать» с целью приехать и разобраться. Это не были «понты для приезжих», и я вполне помню подобные звонки и разборки ещё в школьные и студенческие годы, причём, на выручку прибывали, даже будучи в заведомо проигрышном положении.

Для моих русских друзей это был настоящий культурный шок, поскольку они уже давно позабыли девяностые, и привыкли, как во многих миллионниках России, жить особнячком и по принципу «моя хата с краю», или же полагаться на полицию. Очень мало из людей, которых я знаю в России, готовы по звонку приехать на разборки, уж, тем более, к незнакомым ранее людям.

Также русских удивили крепкие семейные узы на западенщине, когда все родственники помогают молодым и их детям (учитывая разруху и нищету региона). Для них это было свойственно, скорее, «южным братьям».

Лично я знаю несколько семей в Петербурге, где родители 18-20 летних детей буквально вышвыривали на произвол судьбы, предоставляя им лишь крышу над головой, и я бы не сказал, что это неблагополучные семьи.

Ладно, когда ещё парней отправляют в самостоятельную жизнь, но когда родителей юных девушек 18-19 лет от роду не волнует, где ночевало и чем зарабатывало на хлеб их потомство, — для меня это было шоком.

Конечно, это далеко не единственные различия в менталитете как западенщины и остальной Украины, так и других пост-советских стран, но я перечислил лишь те, которые явно выразились при общении людей из разных городов.

Норма современного Львова — это торговля с пола и попрошайки на улицах. Цэ Эвропа во всей красе.

Историческое здание пожарной части напоминает нордическую архитектуру.

Еврейская диаспора Львова, наконец, создала мемориал на месте бывшей синагоги «Золотая роза», которая была сожжена и взорвана нацистами во время войны. Насколько мне известно, во Львове осталась лишь одна действующая синагога.

А это — храм Святого Юра, главная святыня УГКЦ.

Примечателен он тем, что в послемайданные времена сей собор нагло самозахватил и снёс (!!!) магистральную четырёхполосную улицу митрополита Андрея, по которой ходило множество маршруток и троллейбусов.

Вместо улицы сделали сквер и вкорячили памятник собственно Митрополиту Шептицкому, деятельность которого была, скажем так, неоднозначной. Также собор собирался самозахватить и соседнюю улицу Озаркевича, окончательно разорвав какое-либо сообщение в районе, но аж так замахнуться им не дали. Куда смотрел и чем думал муниципалитет, разрешая храму творить такой откровенный беспредел — мне неясно.

УГКЦ в свою очередь уповают на то, что в давние времена исторически там и была площадь Святого Юра, но, во-первых, не факт, что она была непроездной, а, во-вторых, по такой логике можно вообще половину города снести, поскольку территория под храмы и кладбища когда-то была больше, чем сейчас.

Было:

Стало:

Что за певец Попович — я не знаю. Помню, из старой гвардии были Билозир, а также Павло Зибров и Зеновий Гучок.

В плане сферы обслуживания, никаких конфликтов при обращении на русском языке не было. Персонал отвечает на мове, но если видит, что их не понимают — переходят на русский. Старого прикола, когда западенцы притворялись, как будто не понимают по-русски, наблюдать не довелось. Тем не менее, местами никуда не делись дикие меню из ресторанов, написанные на украинско-польском суржике антуража ради. Даже я, владея русским, украинским и польским языком, не смог понять все названия в этом меню. Дублирование на английском есть далеко не везде.

По ценам у меня был натуральный диссонанс. Сначала я сравнивал цены с домайданными, и хотелось плакать. Потом я сравнивал их и с питерскими, и становилось уже радостнее. В одной из подворотен нашёл граффити — «Львов — рай для туристов». Забавно, но это лишь половина слогана, который в домайданные времена имел вторую часть «ад для работников (сферы обслуживания)». Авторы имеют ввиду крайне низкие зарплаты и острое социальное неравенство между местными и приезжими. Хорошей зарплатой в 2017 году во Львове считается 4000 грн (~8000 рублей в месяц).

Забавная ситуация возникла в заведении «Пингвин», которое является советским буфетом, который каким-то чудом не только пережил девяностые и всю незалежность, но и майдан, равно как не был вытеснен с козырного места в центре города. Я пытался сфотографировать советские весы на кассе, на что продавщица отреагировала в типичной хамской манере (антураж же!), но на русском:

— Вам же сказали, что нельзя фотографировать. Вы не у себя дома!

— [отвечаю на мове] Лично я у себя дома.

— [по-русски] Значит я у вас в гостях.

На десерт. Предупреждение от своих и для своих.

Национализм во Львове и сувениры

Просто покажу фотографии того, что зацепило глаз.

Линейка героев в виде постера на автосервисе в Сколе. Начали с Шевченко, плавно перешли к святой троице Коновалец-Бандера-Шухевич, закончили Стецьком и Иванышиным.

Одинокий Бандера грустит на новогодней ярмарке.

Реклама то ли фильма, то ли сериала про «киборгов».

Путинофобские суверниры, но встречаются они уже крайне редко.

Внутри здания горсовета радеет европейский флаг.

Странный русскоязычный сувенир.

В Славско, Карпаты, в сувенирной лавке зачем-то продаются иконы.

Вышиванки и футболки с вилами на любой вкус.

То ли календарь, то ли постер с фотографиями героев АТО:

Постер с Небесной сотней в католическом храме.

А вот и живые герои. Перодически в городе можно заметить людей в камуфляже, но при этом без погон и опознавательных знаков (либо же с трудноразличимыми шевронами, либо просто с украинским флажком на рукавах). К полиции они отношения не имеют. Также много военных было замечено при проезде мимо Яворова (военный полигон).

Собственно сама святыня Бандере. Рядом перекрёсток улиц Бандеры и Героев УПА. Памятник в народе имеет прозвище «вратарь», поскольку сзади Бандеры стоят непропорционально узкие ворота с четырьмя штангами, сделанные таким образом, чтобы было сложнее забить гол. Ходят слухи, что памятник изначально был Ильичу, к которому привинтили башку Бандеры.

На колоннах ворот указаны четыре периода становления украинской государственности по версии укро-нациков:

Улица Степана Бандеры не в лучшем состоянии.

Шаг в сторону, и тут же ярчайшие очаги недоделанной декоммунизации. Останки советского кинотеатра и машины на советских номерах. Недоработочка!

Памятник Стёпе с высоты причьего полёта.

Ещё один герой Украины — Джохар Дудаев, удостоен во Львове целой улицей. Одна из дешёвых «фиг в кармане для москалей». По иронии судьбы на этой улице был бар, в котором висела табличка «граждан РФ не обслуживаем». Увы, бар обанкротился.

Ну и на десерт. Пшемысль, Польша. Отношение местных активистов к УПА.

Кстати, с идеей потроллить кастрюлеголовых купили в интернет-магазине польских ультраправых футболку с гербом Львова и подписью «Польский Львов» (на польском языке) и ходили в ней по центру весь день. Но, видимо, никто не понял.

Львовский трамвай и другой общественный транспорт

Львовский трамвай в данный момент представлен в большинстве древними чешскими трамваями Татра КТ4SU, когда-то ещë были более древние Т4SU, но сейчас (да и до майдана) увидеть их на ходу нереально, разве что в отстойнике трампарка. Поездка на трамвае стоит 3 грн (около 6 руб).

По давней традиции, за трамвай платят исключительно туристы, местные в большинстве ездят зайцем. Причиной тому уже давно послужило «оптимизаторство» горэлектротранса, которое из жадности упразднило должности кондукторов. Билеты продаëт водитель, после чего пассажир обязан его закомпостировать (да да, в 2018 году то!). Крайне странно, что компостеры не декоммунизировали.

Раз в сто лет в трамвай заходит контроллер и начинает ловить тех, кто билет не купил, либо же не закомпостировал. Происходило до майдана это крайне редко, да и предприимчивое местное население даже на эти редкие случаи выдумало множество способов сэкономить. Если человек купил и прокомпостировал билет, признаком хорошего тона было, выходя, вручить билет другому входящему или же оставить его внутри трамвая, таким образом, один и тот же билет ходил из рук в руки.

Особо хитрые граждане покупали билет единожды для каждого состава и записывали номер вагона, тем самым имея «картотеку» прокомпостированных билетов для каждого вагона. Потом электротранс просëк эту тактику и начал периодически переставлять компостеры между вагонами.

Более простым способом является купить билет, но не компостировать его, полагаясь на «авось», что конкретно в эту поездку контроллер не зайдëт. Отдельные личности становятся прямо рядом у компостера наготове, внимательно рассматривая входящих на каждой остановке. Более борзые молодые люди попросту вступали в бесконечный блатной спор с контроллерами, либо же вышвыривали их из вагона и продолжали бесплатный проезд.

Старая «круглая» Татра (фото из интернета)

Чуть более новая, «квадратная» Татра.

Прокатился на одной из старых Татр. Бывают ещë новые КТ4D, выкупленные в немецких городках Эрфурт и Гера, где до сих пор сохранилась узкоколейка. Ну как новые, просто чуть более ухоженные. Всë равно подобные модификации трамваев сняты с производства уже лет 30 как (в лучшем случае — самая старая татра во Львове бегает ещё с 1981 года). Из любопытства попытался найти табличку с годом выпуска вагона, которая как правило прикреплена в салоне над дверью в кабину вагоновожатого, но еë там не оказалось. Видимо сорвали, чтобы не позориться. Кстати, отопление в вагоне не работает, зимой там такая же температура, как и на улице. Стоит заметить, что давно изжившие свой ресурс трамваи ещё до майдана несколько раз сгорали до тла прямо на маршруте (без жертв).

Касательно организации движения трамваев — ничего не изменилось, всë как было отвратительно, так и осталось. Трамваи не придерживаются никакого графика или расписания, потому в пределах старого центра обычно быстрее дойти пешком, чем дождаться трамвай.

Двери трамвая не закрываются плотно.

Билет выглядит вполне по-европейски, цветастый и блестящий. Что смотрится вдвойне дико на фоне советских компостеров. Эдакий «блеск и нищета куртизанок».

Также были обнаружены вот такие вот странные переделки на Татру (хоть и довольно капитальные, но по задней части и тележкам исходник угадывается). До майдана их не было. Мне не удалось найти информацию, что это за модификация, и кем она создана.

Из современных составов по Львову курсируют пара-тройка «Электронов», собранных тут же на совместном украинско-немецком предприятии. К сожалению, времени прокатиться на таком не было, очень много дел было. Говорят, что до майдана трамваи Электрон должны были поставлять в Петербург. Мне не удалось найти информацию, жив ли до сих пор «Электронтранс» и насколько активно он работает.

За постмайданные времена во Львове завершили давно начатый проект расширения трамвайной сети до микрорайона «Сыхов», чему я лично крайне удивлëн. Ведь это 5,5 км построенных с нуля путей и реконструкция большинства улиц, по которым они прошли (ширина многих не позволяла разместить пути без полной перестройки). По меркам Львова это довольно масштабный проект.

Любопытный исторический факт: до 1920 года при власти Австро-Венгрии во Львове было левостороннее движение, что касалось и трамваев в том числе. Когда в 1914-1915 Русская армия заняла Львов, власти было хотели переиначить движение на правостороннее, но посчитали работу по переделке трамвайных стрелок слишком кропотливой. По сути, львовские трамваи ездили «по встречке» до прихода поляков. Нередко люди недоумевают, почему на некоторых старинных фотографиях Львова трамваи ездят как бы задом наперёд — вот и объяснение.

Вот несколько фото из моего архива, как выглядели некоторые улицы с трамвайными путями

в былые времена. Брусчатка проседала под весом автомобилей (ввиду планировки города, невозможно запретить машинам ездить по трамвайным путям), а рельсы оставались торчать, тем не менее, прогибаясь на стыках. В результате, проезд по таким улицам был крайне затруднëн, ведь трамваям приходилось снижать скорость, чтобы не сойти с рельсов, а автомобили рисковали получить повреждения торчащими на 10 см рельсами или прорезать колëса стëсанными и острыми краями.

По троллейбусам — всё те же старые Шкоды, которым тоже, наверняка по 30-40 лет. В центре был обнаружен новый троллейбус Электронтранса, но много ли таких — не знаю. Маршрутки представлены в основном видавшими виды «Богданами». Автобусы всё те же, времён Евро-2012. Метро во Львове нет, хотя при СССР планировали местами убрать трамвай под землю, но свернули работы, едва успев их начать. Помнится, где-то в 2007 году горсовет придумал проект «лёгкого» метро во Львове и даже нарисовал план из трёх радиальных веток. Спустя несколько лет о проекте забыли. Не вспомнили о нём и после майдана, что не удивительно. Думаю, Львовское метро так и останется «притчей во языцех» уже навсегда. Также в домайданные времена было запустили один маршрут рельсового автобуса, но затея всем быстро надоела, и его упразднили.

Львовский аэропорт обзавёлся новым терминалом во времена Евро-2012, функционирует до сих пор. Загруженность аэропорта небольшая. Ввиду этого, нет никаких проблем с парковкой — она бесплатна и разрешена где угодно. После Пулково с его тюремными порядками и многотысячными штрафами за любое действие — очень удобно.

Львовский главный вокзал.

Вокзал достался в наследство от пшеков. Следовательно с польского он переводится дословно как «дворец путейный» (dworzec kolejowy), а площадь у вокзала, следовательно, Дворцовая (привет Петербургу). Никакой реставрации или ремонта давно пришедшей в упадок площади или подъездной улицы к вокзалу не было ни после майдана, ни во времена незалежности. Проблема в том, что за эту территорию по слухам идёт вялотекущая междоусобная война. (По состоянию на мирное время) УЖД имела все средства чтобы отремонтировать привокзальную территорию, однако требовала её при этом в своё распоряжение. Муниципалитет же не хотел отдавать столько земли УЖД, но при этом средствами и желанием ремонтировать не располагал тоже. Вот такой статус-кво и привёл к тому, что пассажиров железной дороги во Львове встречает разбитая площадь и такая же дорога, которая буквально через 500 метров упирается в ровные отремонтированные улицы.

Крайне удивился тому, что поезд «Москва-Львов» до сих пор ходит. С другой стороны, если бы его упразднили, маргинальная кричалка «Чемодан-Вокзал-Россия» потеряла бы смысл.

На дальнем перроне стояла одинокая электричка на Тернополь. Вид у неё крайне убитый. Она проржавела до дыр, и вся в каком-то налёте, как будто её много лет не мыли.

Также на платформе стояли поезда на Одессу и Запорожье. Из них выбрасывали мусор прямо на перрон. Московского поезда мы не дождались. В целом на вокзале было как-то пустовато. Поезд на Санкт-Петербург давно упразднён.

Памятная табличка на вокзале, продублированная на немецком языке.

По большей части, электрички во Львове вынесены на отдельный «пригородный» вокзал по соседству, но туда я, увы, не имел времени заглянуть. Помимо главного вокзала во Львове есть ещё три исторических вокзала, которые нынче являются полустанками местечкового значения: станция Клепаров (используется в основном как сортировочная), станция Подзамче и станция Лычаков (тупиковое направление в ближний пригород упразднено при СССР и заменено автомобильной дорогой, извилистая ветка через холмистую местность используется как подъездной путь к дрожжевому заводу, слишком крутые виражи не позволяют даже двухвагонному составу ехать быстрее скорости пешехода. Здание вокзала станции Лычаков используется как жилой частный дом).

Забавный факт — просьба назвать три исторических вокзала помимо главного является отличным «детектором» рагулей и не-коренных львовян, не интересующихся историей города. Для многих из них в принципе является открытием факт существования каких-либо вокзалов кроме главного. Среди большинства современного населения принято считать, что во Львове только один вокзал.

А это уже станция в Карпатах, Сколе. К сожалению, возможности подойти ближе не было. Электричка посвежее, но тоже уставшая.