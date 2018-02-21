21.02.2018

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Новостройки на Украине покупать опасно: Фирмы экономят, дома идут трещинами

Качество жилья на Украине, которое было сдано в эксплуатацию два-три года назад, хуже, чем того, которое сдавалось 8-10 лет назад. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Игорь Гарбарук, эксперт Экономического дискуссионного клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы четко понимаем, что траты наших собственников компаний, которые строят жилье, они растут, зарабатывать они тоже хотят много, но у них так не выходит, соответственно, ни для кого не секрет, что достаточно низкое качество на сегодняшний день строительства по многим объектам прослеживается достаточно четко.

Прослеживается даже такая тенденция, что жилье, которое, например, сдано было 8-10 лет назад, может быть намного качественнее, чем то жилье, которое было сдано два-три года назад.

Потому что, когда мы видим — и на Оболонской набережной, и в других частях города дома, которые трещат по швам, идут трещины, и огромные-огромные проблемы, это достаточно сильно подрывает доверие к рынку недвижимости в целом», — сказал эксперт.