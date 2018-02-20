20.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Новый фильм ужасов. Скоро на всех телеканалах Украины

Сегодня, 20 февраля, в киевском пресс-центре Укринформ собирались «опорки» – кучка злобных попугаев, требующих от Порошенко признания официальной даты «начала крымского сопротивления российской оккупации Крыма». Помимо меджлисовцев Джапаровой и Бариева, уже давно примелькавшихся на подобных мероприятиях и вышедших в тираж, было заявлено присутствие «дорогого гостя» – «страстотерпца» Чийгоза, а также двух малоизвестных «экспертов» из опереточных грантоедских лавочек: Александры Романцовой, замглавы Центра гражданских свобод, и Артура Харитонова, возглавляющего некую Либерально-демократическую лигу Украины.

По всей видимости, двоих носителей русских фамилий кураторы из Минстеця притянули за уши с целью продемонстрировать общественности, что за украинский Крым на пресс-конференциях рубятся, не щадя живота своего, не одни только меджлисовские мизерабли и унылый бандеровский отброс Щекун.

Повестку дня традиционно озвучила меджлисовка Джапарова. Вместо того, чтобы натужиться и поведать что-то новое, жиночка в стопиццотый раз понесла околесицу о том, как важно навести тень на плетень и доказать, что никакого референдума о воссоединении с Россией не было, что людей сгоняли голосовать под дулами автоматов, и что крымчане больше всего хотят вновь слиться с Ненькой, из-за чего происходит взрывной рост незримого «внутреннего сопротивления оккупации».

В качестве доказательства «спротиву» в очередной раз была извлечена на свет и перетасована старая засаленная колода «шестёрок» из Сенцова, Кольченко, Балуха, Дегерменджи и прочих уголовников, общим числом 64.

О том, что сегодня четвёртая годовщина бойни под Корсунью, устроенной майдаунами автобусной колонне с крымчанами, возвращающимся домой после Антимайдана, Джапарова не вспомнила, зато несла ахинею о Крыме, как о «первой аннексии европейской территории после окончания Второй Мировой войны».

«Деоккупировать» или «реинтегрировать» Крым Джапарова собирается при участии Ребекки Хармс, которая была сервирована в качестве «дуже потужного адвоката украинской позиции».

Справка: Ребекка Хармс, ушибленная на всю голову представитель немецкой партии зелёных при Европарламенте. Лично приезжала скакать на «Евромайдан». Осенью 2014 года пыталась понаехать в Москву для вмешательства в следствие по делу Надьки Савченко, но была развёрнута и отправлена из Шереметьево обратно в Брюссель, где прямо в аэропорту рыдала на камеру о «российских беззакониях». В ответ получила целый вал глумливых комментариев от немецкой блогосферы вместе с советами ознакомиться с «чёрными списками» на въезд в США. Об адвокатской практике фрау Хармс ничего не известно, зато хорошо известно о её неолуддитских завихрениях, направленных на борьбу с энергетикой в частности и техносферой вообще. Образование имеет соответствующее – лесоустройство. Награждена медалью «25 лет нэзалэжности Украины».

В связи с чем возникает естественный вопрос: какого лешего лесозащитница Хармс не интересуется карпатскими лесами, вырубание коих поставлено на поток её подопечными? Почему поддержка и культивирование украинских политических пней волнует зелёную жиночку больше, чем сведение под корень карпатских лесов украинскими браконьерами при полной поддержке властей ЕС?

Главная печаль Джапаровой повторяет последний тренд «украинских правозащитников»: на Западе о Крыме вспоминают всё реже и реже, и нет никаких площадок для толковища с западными лидерами по образу и подобию минского или нормандского форматов. А очень хочется быть принятыми и обласканными большими людьми…

В планах Джапаровой и Минстеця всякая тоскливая мелочь, вроде показа «документального фильма о крымском сопротивлении», в переводе на английский, арабский и турецкий языки. Причём, постоянные заклинания меджлисовки о том, что этот фильм не пропагандистская агитка, как раз таки наводит на противоположные мысли. Всем посмотревшим агитку в качестве приза за долготерпение будут выданы брошюрки «Узники Кремля» для закрепления пройденного.

Впечатление такое, будто в министерстве Правды Порошенко полностью утрачены перспективы по поддержанию жалости к себе на западном направлении, отчего принято решение попытаться выбить слёзы коленом из экзотической ближневосточной аудитории.

Вообще, непонятно, зачем кому-то понадобилось приглашать на подобные посиделки кого-то ещё помимо Джапаровой. Эта ханум настолько любит толкать длинные вступительные речуги с полным погружением в тему, что после неё остальным спикерам остаётся только кратко обмусолить уже пережёванное, изредка вставляя свои пять копеек.

Очевидно, что сегодняшнее мероприятие является одним из первых в пакете оргвыводов на недавно опубликованных результатов мониторинга Нацсовета по делам ТВ и РВ десяти наиболее популярных информационных и информационно-политических телеканалов Украины. Напомним, что выводы Нацсовета были удручающими: владельцы телеканалов не горели желанием поднимать тему «АТО» и «ужасов российской оккупации Крыма», а то и вовсе саботировали показ пропагандистской чуши, как телеканал НТН.

Джапаровой были предъявлены ролики «социальной рекламы» на крымскую тему, которые «могут быть показаны по ТВ, если телеканалы согласятся» – «ведь на Украине нет цензуры». Знаем-знаем! Цензуры нет, зато есть смотрящий за всеми коллективный управдом Варвара Сергеевна Плющ в лице «украинских патриотов и активистов», а также угроза в случае чего отозвать лицензию. «А если не будут брать – отключим газ!».

Под ужасающий грохот залу были предъявлены две версии – короткая и длинная – пропагандисткой агитки о поисках ФСБ в Крыму «фантомных бандеровцев». «64 узника, 184 года строгого режима» – новый короткометражный фильм ужасов. Скоро на всех телеэкранах Украины.

Помимо этого, с улиц и площадей украинских городов и весей на громадян будут с немым укором взирать и призывать к боротьбе вывески «участников крымского сопротивления».

В честь четвёртой годовщины «оккупации Крыма» на базе порошенковского 5-канала и ислямовского ATR готовятся суточные телемарафоны ненависти в сотрудничестве с другими телепомойками, вроде выжившей из ума «Черноморской ТРК» и фейкомётного Espresso.tv.

Намечен также цикл телезарисовок о жизни полуострова до 2014 года. Отчего да почему в Крыму сложилась ситуация, что Украина при всём желании не шмогла удержать полуостров в своём составе, и как вышло, что вся длительная деструктивная работа бандеризаторов в одночасье слилась в унитаз с приходом Крымской весны. В качестве экспертов по крымским вопросам приглашены такие матёрые деятели, как экс-президенты Кравчук и Ющенко.

Проще говоря, «спильноте» будет предложено и дальше упиваться фантомными болями вместе с синдромом брошенной жены.

Взявшая слово «правозащитница» Романцова анонсировала проведение акции «26 Solidarity», намеченную на 26 февраля у российского посольства в Киеве, которая далее должна распространиться на областные центры Украины с заходом в Лондон, Париж и Ригу. Паровозом акции должен стать светлый образ террориста Сенцова, как наиболее раскрученной медиаперсоны. Романцова пообещала информационное содействие со стороны американского пен-центра, выдавшего в прошлом году премию «крымскому режиссёру и писателю».

Выступавший следом меджлисовский политручок Бариев изо всех сил старался натянуть жабу на глобус Украины, рассказывая небылицы о митинге крымско-татарских экстремистов под водительством Рефата Чубарова, состоявшемся 23 февраля 2014 года. Бариев ни словом не обмолвился об угрозах в адрес законно избранного крымского парламента, о десятидневном ультиматуме для самороспуска ВС АРК и демонтажа памятника Ленина на центральной площади Симферополя в знак капитуляции.

По его словам, 23 февраля собрался общекрымский митинг в поддержку «революции гидности», что является наглой толстомордой ложью, поскольку именно в этот день в Керчи и Ялте горожане первыми в Крыму начали разгонять пинками шайки воспрянувших от «пэрэмоги гидности» майдаунов, а в Симферополе, всего в трёхстах метрах от меджлисовского балагана, люди записывались в крымское ополчение.

В своей речи Бариев скатился до тупейших сказок, обвинив Россию в давлении на Украину через угрозу захватить крымский парламент, если тот срочно не примет решение о расширении прав автономии.

26 февраля 2014 года, по версии бредогенератора Бариева, у здания Верховного Совета АРК собралось 15 тысяч сторонников «европейского выбора Украины», предостерегающих депутатов от скоропалительного решения, но в самый разгар мирного митинга они были атакованы заранее привезёнными из Севастополя военнослужащими Черноморского Флота России в гражданском.

По заверениям Бариева, «крымчане тогда одержали победу, вытеснив чужаков с площади». Ночью, по словам Бариева, эти штатские переоделись военными и отбили здания Совмина с парламентом в то время, как мирные и наивные меджлисовские победуны спокойно дрыхли по койкам.

Про пущенные в ход меджлисовскими боевиками слезоточивый газ, дубинки, камни, толчёное стекло и бутылки с замороженной водой против безоружных крымчан, провокатор Бариев упомянуть постеснялся. Так же, как «забыл» упомянуть о понаехавшей на помощь меджлисовцам майданной сотне, специально из Киева, принимавшей активное участие в беспорядках и столкновениях с милицией и ВВ.

Короче, врал меджлисовский упырь нагло и самозабвенно, по заветам Геббельса, как врут махнувшие на всё рукой и пустившиеся во все тяжкие мерзавцы.

По мнению Бариева, от вопросов «правозащиты» пора переходить к прямым действиям по «деоккупации» полуострова. Мероприятия по «деоккупации» меджлисоиды затеяли самые решительные на базе доставшегося им на откуп несчастного Генического района Херсонщины. Это и «уроки деоккупации» у школьников, и автопробег, и какие-то чтения с выставками. Зацикливаться вокруг Геническа меджлисовцы не намерены и планируют перенести свои «пятиминутки ненависти» на более высокий уровень – в Мелитополь. Киев в эти дни также не оставят в покое.

В частности, в казаринской шарашке под вывеской «ТНУ» свора меджлисовских пропагандонов намерена рассказать подрастающему поколению «всю обжигающую правду» и тому подобное, «как это было на самом деле». Помимо этого, «меджлис» при содействии прочих отмороженных шаек «гражданских активистов», намеревается согнать в Киеве огромную толпу на митинг солидарности с «крымским сопротивлением».

В общем, борьба за «деоккупацию» разворачивается нешуточная. С другой стороны, заявленный Чийгоз на сходняк так и не прибыл по неназванной причине, как и либерал-демократ Харитонов. Отдуваться за всех пришлось Джапаровой и ещё двум приглашённым спикерам.

Вопрос из зала прозвучал всего один — от журналиста из «Обоз-ТВ». У Джапаровой поинтересовались, что конкретно делается всей их кодлой на полуострове, чтобы вернуть расположение крымчан к Украине.

Отвечать на вопрос бросились все трое. В завуалированной форме спикеры поведали журналистам, что устраивать в Крыму провокации нынче сцыкотно, поскольку меджлисовских и бандеровских шуточек там не понимают и привлекают «опорков» к ответственности за экстремизм. А чтобы в зале лучше понимали риски, каждый из спикеров ещё раз повторил свои предыдущие показания.

Романцова же напомнила присутствующем о коварстве крымских властей, штрафующих «активистов» на чувствительные суммы, вместо того, чтобы гноить их по тюрьмам или перекручивать в специальных мясорубках, установленных ещё во времена ЧК. Денег – жалко! Своих нет, а из Киева подают скупо. Не разгуляешься.

На этой оптимистической ноте сходка прохудившихся «опорков» и закончила свою работу на сегодня. А так-то, нечеловеческие усилия группы политических геев (в плохом смысле) зачать ребёнка продолжатся несмотря ни на что.