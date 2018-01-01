 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
01.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Украина

Новый год в «АТО»: Пьяные ВСУшники подрывались на гранатах и минах


В новогодние праздники отмечается увеличение количества небоевых потерь среди личного состава ВСУ в связи с употреблением спиртного и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так, вчера, в районе населенного пункта Старый Айдар, военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку разобрать боевую гранату, в результате чего произошел ее подрыв. Один военнослужащий погиб и еще одному ампутировали руку», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в том же подразделении наблюдается вспышка пневмонии.

«В этой же бригаде развивается массовое заболеваемость пневмонией. В горбольнице населенного пункта Станица Луганская на лечении уже находятся 44 военнослужащих с этим диагнозом. Количество больных растет быстрыми темпами, что заставляет командира бригады принимать решения о срочной замене подразделений на переднем крае», – сообщает пресс-служба.

Также зафиксирован случай подрыва на мине солдата, находящегося под воздействием наркотиков.

«Кроме того, 30 декабря в районе населенного пункта Крымское на собственных минно-взрывных заграждениях подорвался военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находящийся под действиями наркотиков. С множественными осколочными ранениями бойца госпитализировали», – отметили в оборонном ведомстве.

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