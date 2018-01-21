21.01.2018, Москва, Михаил Рябов
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Политика, Россия, Украина

Новый скандал: Порошенко тайно летает к Путину


Петр Порошенко проводит встречи с Владимиром Путиным, о которых не сообщается общественности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», — цитирует его агентство РИА «Новости».

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«Именно «встречи»… Получается, кто-то к кому-то приезжает по секрету. Интересно, кто к кому. Не Путин же», — язвительно прокомментировала слова Пескова известная телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее на Украине разразился скандал из-за тайной поездки Порошенко на Мальдивы во время новогодних праздников, где президент «воюющей страны» отдыхал под именем Petro Incognito и за неделю потратил около 500 тысяч долларов.

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