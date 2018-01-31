31.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Мнение, Общество, Политика, Украина, Экономика

Новый закон о приватизации «пустит кровь» украинской экономике


Закон о приватизации государственного имущества (№7066), принятый в январе нынешнего года, не поможет экономике Украины.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это очень спорный законопроект, который принимался для того, чтобы президент мог начать говорить с МВФ. Но с точки зрения его эффективности и нужности для нашей страны, ее граждан, в условиях, когда у нас ключевые активы обесценились в 2-3 раза когда конфликт на востоке продолжается, у нас падает внутреннее потребление, в таких условиях проводить приватизацию – это просто пускать кровь без того, что это реально поможет более эффективно заработать государственному механизму», — сказал он.

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