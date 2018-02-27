27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Нью-Васюки по-украински: Столицу хотят переместить поближе к Черному морю

Киев хотят лишить столичного статуса и построить на берегу Черного моря новый административный центр.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил директор Украинского института будущего Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, туда не будут пускать классические автомобили, а вместо метро построят гиперлупы (высокоскоростные туннели, — авт.).

«Мы должны реализовать проект новой столицы для того, чтобы разгрузить Киев, например. Но самое главное — для того, чтобы решить большие модернизационные проблемы, проблемы связанности страны, проблему переустройства юга, например. Я считаю, что нужно переносить на юг, к Черному морю, где-то в районе Херсонской области. Херсонская, Николаевская. Строить абсолютно с нуля с прицелом под новую инфраструктуру. В том числе те же гиперлупы. Строить с учетом того, что весь транспорт в городе должен быть нового поколения. Допустим, если не электромобили, не электроавтобусы, то водородные автомобили для того, чтобы подтягивать большие концерны с их капиталом. Это десятки, это сотни миллиардов долларов», — заявил Романенко.