13.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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О бедных украинских диверсантах замолвите слово

В понедельник в Киеве украинские «правозащитники», хорошо видящие «нарушения прав людыны» где-то очень далеко в России, но тщательно игнорирующие разгул бандеровских репрессий под собственным носом, собрались на пресс-конференцию поделиться своими тревогами о некомфортной жизни за решёткой украинских и меджлисовских экстремистов и диверсантов, арестованных в российском Крыму.

Взявший слово первым матёрый эксперт Михайло Гончар из некого «Центра глобалистики «Стратегия XXI» поведал собравшимся о проблемах, с которыми сталкивается украинская «правозащита» в Крыму. Дескать, военнопленными ВСУ в Донбассе занимается лично вице-Парубий Верховной Зрады Ирина Геращенко в рамках минского формата, а проблемой арестованных в Крыму украинских диверсантов и экстремистов официально не занимается никто.

Гончар даже привёл свежий позитивный пример: «Недавно мы освободили 77 наших пленных. Цэ пэрэмога!». Мы!.. Число освободителей украинских военнопленных растёт со скоростью катящегося с горы снежного кома.

В Крыму ситуация совершенно иная. Российские власти в Крыму, предоставляя допуск к подследственным представителям защиты и, если обвинение не тяжкое, то и СМИ, дают от ворот поворот провокаторам-общественникам к вящему неудовольствию последних.

Провокаторы, тусующиеся под крышами самопальных организаций с громкими названиями «Крымская правозащитная группа», «Объединение родственников политических узников Кремля» и им подобных, не оставляют попыток влезть в Крым под каким угодно предлогом и на чьём угодно горбу.

К тому же, украинские «правозащитники» заметили, что в Крым слишком уж зачастили немецкие парламентарии. По одному или целыми коллективами. Этот факт, да ещё то, что многие политики в Германии всё чаще говорят об утрате актуальности темы принадлежности полуострова, или, как минимум, о выведении проблематики за скобки любых переговоров, не касающихся Крыма напрямую, а то и об ослаблении режима санкций против России, заставило провокаторов предпринять хоть какие-то ответные меры.

Скорее всего, причиной бурления кастрюль стал недавний визит группы немецких парламентариев на полуостров и дружеская встреча с крымским руководством.

Недовольными активностью западных политиков в Крыму были разработаны некие «семь пунктов украинских требований», без выполнения которых ЕС не имеет права сотрудничать с Россией.

В частности, «правозащитники» призывают Запад усилить, а не ослабить санкционное давление на Россию; потребовать от России не делать больно украинским диверсантам и террористам статьями антитеррористического и антиэкстремистского законодательства; бойкотировать проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года; заморозить активы и объявить нежелательными персонами представителей всех ветвей российской власти в Крыму; отказаться от закупок российских энергоресурсов; добиться беспрепятственного доступа в Крым всевозможных «правозащитников» для «наиболее правдивого освещения обстановки на временно оккупированной части Украины»; усилить говорильню ООН и в Европарламенте на тему «нарушений прав людыны» в Крыму.

Требования направлены в первую очередь в адрес германского канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эмануэля Макрона. Помимо первых лиц ЕС, «семь пунктов» отосланы канадской тётеньке, председательствующей в «Большой Семёрке». Подобный рулон туалетной бумаги лично занёс президенту ООН ещё в прошлом году убогий глава украинского МИД Климкин.

И на весь этот винегрет наивные укропские деятели нахлобучили тему «нарушения прав людыны» с требованием немедленного освобождения задержанных и осужденных в Крыму украинских диверсантов и экстремистов, полагая, что эта топорная манипуляция со стороны колонии должна расшевелить и пробрать до самых печёнок циничных западных политиков и политиканов.

Фактически, укропские деятели зафиксировали, что «свитова спильнота» и международные институты, призванные защищать сирых и убогих, расслабили булки, сняли с повестки дня страшные страдания и ущерб Украины, к тому же, задвинув тему подтверждения украинской принадлежности Крыма в дальний угол. В то время, как об этих темах надо трубить на всех перекрёстках, выставлять Украинушку обобранной и изнасилованной российским медведем и неукоснительно выполнять все исходящие из Киева указивки. Пусть даже для Запада это обернётся многомиллиардными убытками, ущербом деловой и политической репутации – «всё равно вы там все богатые, и ради Украины можете сколько надо потерпеть».

Из выступления мельтешащей от прессухи к прессухе «правозатычницы» Скрыпник выяснилось, что их жалобы по Крыму слушать не хотят нигде, включая представителей хунты. Резолютивные бумажки принимают нехотя, цедят через плечо какие-то дежурные соболезнования, после чего всё забывается. «Правозатычники» по делам «политических» уголовников не могут ездить жаловаться в ООН и другие международные инстстуты, как какая-нибудь Джапарова.

Кроме того, со стороны Украины есть мощный юридический затык. Если «режиссёр» Сенцов уже находится в «творческой командировке» с кайлом в руках в прохладных районах России, то его могут посещать все желающие, поставив в известность российских представителей через украинские консульства в России. Но Крым Украина твёрдо считает своей территорией, на которой не место её дипломатическим службам. Поэтому доступ к арестантам или отбывающим наказание в Крыму экстремистам и провокаторам для их жалельщиков из-за Перекопа очень ограничен, и действовать приходится через малочисленных и далеко не всемогущих деятелей пятой колонны на полуострове.

Правда, Скрыпник порадовала подопечных, что Министерство по делам оккупированных территорий и временно перемещённых лиц (язык сломаешь, пока выговоришь) получило из бюджета средства в размере 96 млн гривен для «подогрева» своих людей на российских «зонах». Из чего следует, что Сенцову теоретически будет, на что затариться в лагерном ларьке дополнительным чаем, или повидлой, или любимыми среди зеков за крайнюю дешевизну конфетами «морские камушки». А вот свидомой братве на нарах в Крыму придётся хрючить то, что в их миску нальёт грубый повар с тюремного пищеблока. Ну, или то, что передадут сердобольные родственники.

С другой стороны, по признанию Скрыпник, в пэрэмоге есть определённая доля зрады, поскольку гр0ши есть, а нормативно-правовых норм по оказанию материальной помощи родственникам «поцтрадавших» нет и не предвидится – в комитете по правам людыны Верховной Зрады проект организации «фонда для политзаключённых» лежит вот уже более полугода, не подавая признаков жизни.

Ну, это не беда. Исходя из многолетнего опыта, украинские чиновники изыщут способ наиболее эффективного освоения бюджетных средств.

Спич Игоря Котелянца, братана находящегося под следствием диверсанта ГУР Панова, был эмоциональным, и в нём просто другими словами было зафиксировано нежелание украинской власти признавать своих «обычных туристов со взрывчаткой», понаехавших в Крым. Котелянец сообщил присутствующим, что «Украина – государство свободы слова и даже сверхсвободы слова. В ней можно как угодно ругать президента, и он всё равно не услышит».

В защиту украинской власти и лично куратора темы украинских военнопленных Ирины Геращенко хочется сказать следующее: продолжай она заниматься освобождением пленных в том же духе, как она обычно занимается, сидеть бы им до второго пришествия. Даже у Сенцова известен конец срока заключения, если только пацан не будет буровить по месту отсидки и не намотает себе на второй срок. Имена политиков, благодаря которым состоялся декабрьский обмен, прекрасно известны. А Геращенко со своим боссом Порошенко успели получить по щам даже от украинской прессы с блогосферой, как любители пиариться на чужих заслугах.

Отдельной статьёй стоят экстремисты и провокаторы из числа меджлисовцев – эти деятели раскручены на Западе со времён СССР. И, хотя их имидж в значительной степени пообтрепался и потерял товарный вид, на Западе всё ещё находятся не очень брезгливые политики, время от времени ручкающиеся с рецидивистами, громилами и вымогателями.

Что касается «семи требований», то на Западе вряд ли обратят внимание на эту цидульку. Назойливое, тупое и непомерное нытьё украинских политиков и «общественников», давно потерявших лицо, вряд ли вообще заметят. Эту бумажку постигнет судьба миллиона других подобных бумажек – их без всяких сожалений сбросят в мусорную корзину.

Украинские «политзеки», их родственники и подъедающаяся вокруг них «правозащитная» плотва предоставлены сами себе и интересны разве что в качестве периодического инфоповода к очередной дате со дня ареста или объявления приговора российским судом.

Можно констатировать, что синдром Савченко и неуёмная шумиха вокруг её судебного процесса исчерпали ресурсы официального и общественного интереса к подобным персонам. Тем более, никакого профита эта тема давно уже не приносит. И поэтому «активистам» приходится время от времени собираться на унылые сходки и вести разговоры в пользу бедных…