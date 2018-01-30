30.01.2018, Киев

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О чем проболтался в Давосе Порошенко

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины говорил о проводимых в стране реформах как о проблемных и непопулярных, хотя дома он не рискует их так называть.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сравнить, что говорили Порошенко и Трамп по Украине, то у Петра Алексеевича звучали фразы об осени реформ. Причем он был более прав, чем здесь, он назвал реформы болезненными и непопулярными. Оказывается, широко раструбленная медицинская реформа – проблемная. В Украине он таких вещей не говорит, тут мы слышим сладкую патоку что это – единый верный путь.

Если сравнивать его с Трампом, то он очень четко, в отличие от Порошенко, назвал конкретные цифры – что он сделал за год. Это показатель того, как работает реальная демократия. Наши политики рассказывают тут – «да вы потерпите, затяните пояса, пять-десять лет еще надо ждать». А в демократиях политик не имеет права так отвечать», — подчеркнул политолог.