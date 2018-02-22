22.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Происшествия, Скандал, Спорт, Украина

Обидевшись на тренера, украинская спортсменка обозвала свою команду на Олимпиаде бранным словом


Украинская биатлонистка Валентина Семеренко подвергла резкой критике тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не стал заявлять ее в состав команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх 2018 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом спортсменка написала в комментариях в группе UA: БІАТЛОН в соцсети.

«Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто ж…. Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрания не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза. Даже Урошу написала: проведите собрание, объясните — он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так все вкратце, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!» — написала Семеренко.

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