22.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Обидевшись на тренера, украинская спортсменка обозвала свою команду на Олимпиаде бранным словом

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко подвергла резкой критике тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не стал заявлять ее в состав команды на эстафетную гонку на Олимпийских играх 2018 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом спортсменка написала в комментариях в группе UA: БІАТЛОН в соцсети.

«Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто ж…. Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрания не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза. Даже Урошу написала: проведите собрание, объясните — он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так все вкратце, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!» — написала Семеренко.