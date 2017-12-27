|2 053 просмотров
Обмен пленных: История закончится, когда одесситы вернутся в Одессу
Для многих из участников Русской весны, вышедших сегодня на свободу в рамках обмена пленными, начинается новый, не менее трудный этап жизни – вдали от родных городов.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачёв.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
По его мнению, яркий пример — судьба одесситов, участников событий 2 мая – Александра Кушнарёва и Анатолия Слободяника, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ткачев приводит фото одесситов, сделанное под Горловкой незадолго до обмена военнопленными.
«На переднем плане – одесситы Александр Кушнарёв (отец погибшего 2 мая Геннадия Кушнарёва) и Анатолий Слободяник. Весной их арестовали по обвинению в похищении нардепа Гончаренко. Правда, в СБУ официально признали, что никакого похищения на самом деле не было, и всё это было инсценировкой. Однако подозреваемые провели много месяцев в СИЗО вполне по-настоящему», − напоминает одесский журналист.
«На их лицах особой радости не видно. И я понимаю, почему: они надолго покидают родной город, где у них осталось всё, что у них было. Их ждёт чужая земля, а город, где они оставили всё, что имели, будет для них отныне закрыт на неопределённый срок. Таковы реалии этого обмена: Украина выменивает одних своих граждан на других, фактически депортируя неблагонадёжных», − рассуждает автор.
Ткачев считает, что долгом всех единомышленников является сделать всё возможное, чтобы освобожденные пленники вернулись к себе домой — в Одессу.
«И хотя то, что обмен сам по себе – это хорошо, мы должны понимать: наш долг перед этими людьми – добиться для них права вернуться на родную землю. Как и для других людей, которые вынуждены были покинуть её при различных обстоятельствах ради собственной безопасности», − заявил Ткачёв.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.