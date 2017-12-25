25.12.2017, Луганск, Анастасия Самойлова

92 просмотров

Обмен пленными для Киева – вынужденная мера под давлением политических обстоятельств

Всё время препятствуя мирному урегулированию конфликта в Донбассе и вставляя палки в колёса процессу обмена пленными, Киев в очередной раз доказывает то, что не настроен на мир.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Таким мнением с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился представитель ЛНР в контактной группе в Минске Родион Мирошник.

«Киев в принципе не хочет проводить обмен. Они это делали весь последний год. Для них это – вынужденная мера под давлением политических обстоятельств, когда будет уже нечем оправдывать свой отказ. Они неоднократно заявляли, что не хотят обменивать тех или иных людей, потому что предъявили им специфические статьи. Они требовали включать в список на обмен задержанных крымчан, не имеющих отношения к нашим событиям и так далее», – подчеркнул он.

Затем он подчеркнул, что республики выступали и выступают за скорейшее проведение обмена, и более того, за полное выполнение Комплекса мер, в особенности, в части обмена «всех на всех».

«В застенках Украины ещё остаются люди, которых туда упекли по политическим мотивам. Им назначают бредовые сроки и проводят политически мотивированные суды. Мы не можем исключать возможности провокаций со стороны украинских вооружённых формирований, которые зачастую просто неподконтрольны Порошенко и командованию ВСУ. Потому с большой осторожностью относимся к подготовке обмена и стараемся предусмотреть все возможные варианты», – подытожил Родион Мирошник.