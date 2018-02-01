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ОБСЕ требует от Дуды наложить вето на антибандеровский и антиизраильский закон
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что президент Польши Анджей Дуда должен отклонить принятие нового закона лб уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, в частности, холокоста, и наложить на него вето, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает сайт ОБСЕ.
«Закон должен быть отклонён как непропорциональное ограничение свободы слова. Публичные заявления могут быть причиной уголовной ответственности, только если они призывают к насилию или дискриминации. Надеюсь, что президент наложит вето, чтобы защитить свободу выражения», — говорит Дезир.
Он отметил, что «серьёзно обеспокоен из-за закона, который вводит уголовную ответственность за публичные выступления по историческим вопросам».
Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.
Метки: Анджей Дуда, вето, закон, ОБСЕ, Польша, скандал, холокост
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