 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017
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Вооруженные силы, Миссия ОБСЕ, Украина

ОБСЕ уличает Украину и фиксирует артиллерию ВСУ на линии разграничения


Украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения о разведении тяжёлого вооружения. Так, мониторинговая миссия ОБСЕ на Донецком направлении зафиксировала нахождение самоходных гаубиц.

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Об этом сообщается на официальном сайте мониторинговой Миссии ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миссия продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мер и Дополнением к нему, а также Меморандумом. В подконтрольном правительству районе СММ зафиксировала 12 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), размещённых с нарушением линий отвода возле села Богоявленка (46 км к юго-западу от Донецка)», − говорится в сообщении.

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