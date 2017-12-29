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ОБСЕ уличает Украину и фиксирует артиллерию ВСУ на линии разграничения
Украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения о разведении тяжёлого вооружения. Так, мониторинговая миссия ОБСЕ на Донецком направлении зафиксировала нахождение самоходных гаубиц.
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Об этом сообщается на официальном сайте мониторинговой Миссии ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Миссия продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мер и Дополнением к нему, а также Меморандумом. В подконтрольном правительству районе СММ зафиксировала 12 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), размещённых с нарушением линий отвода возле села Богоявленка (46 км к юго-западу от Донецка)», − говорится в сообщении.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе, ОБСЕ
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