|617 просмотров
ОБСЕ зафиксировала переброску тяжёлой техники ВСУ в Донбассе
Украинские войска продолжают наращивать свою группировку в Донбассе, что подтверждают международные наблюдатели.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщается на официальном сайте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Третьего февраля в подконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 18 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), стоявших возле города Артемовск, 67 км к северу от Донецка, нахождение там которых является нарушением соответствующих линий отвода», − сообщили в ОБСЕ.
Также наблюдатели зафиксировали переброску танка ВСУ на Донецком направлении.
«Третьего февраля за линиями отвода, вне мест хранения в подконтрольных правительству районах, команда Миссии видела танк (неустановленного типа), перевозимый на грузовике-платформе в северном направлении вблизи г. Волноваха (53 км к югу от Донецка)», − говорится в сообщении.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе, ОБСЕ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.