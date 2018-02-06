06.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина

ОБСЕ зафиксировала переброску тяжёлой техники ВСУ в Донбассе


Украинские войска продолжают наращивать свою группировку в Донбассе, что подтверждают международные наблюдатели.

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Об этом сообщается на официальном сайте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Третьего февраля в подконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 18 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), стоявших возле города Артемовск, 67 км к северу от Донецка, нахождение там которых является нарушением соответствующих линий отвода», − сообщили в ОБСЕ.

Также наблюдатели зафиксировали переброску танка ВСУ на Донецком направлении.

«Третьего февраля за линиями отвода, вне мест хранения в подконтрольных правительству районах, команда Миссии видела танк (неустановленного типа), перевозимый на грузовике-платформе в северном направлении вблизи г. Волноваха (53 км к югу от Донецка)», − говорится в сообщении.

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