26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Колониальная демократия, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Обучать украинских головорезов прибыла новая группа военных инструкторов из Канады


Канада расширила свой военный контингент на Украине на полсотни человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в Тwitter написал руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине подполковник Кристофер Ривз.

«Около 50 представителей Вооруженных сил Канады дополнительно прибыли в Украину. Таким образом, контингент операции UNIFIER, призванной помочь обучать украинскую армию в ее стремлении сохранить суверенитет, безопасность и стабильность, стал крупнейшим с начала миссии», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта 2017 года правительство Канады объявило о своем решении на два года, до 31 марта 2019 года, продолжить военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими. Кроме того, канадцы консультируют относительно реформирования ВСУ под стандарты НАТО.

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