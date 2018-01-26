26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Обучать украинских головорезов прибыла новая группа военных инструкторов из Канады

Канада расширила свой военный контингент на Украине на полсотни человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в Тwitter написал руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине подполковник Кристофер Ривз.

«Около 50 представителей Вооруженных сил Канады дополнительно прибыли в Украину. Таким образом, контингент операции UNIFIER, призванной помочь обучать украинскую армию в ее стремлении сохранить суверенитет, безопасность и стабильность, стал крупнейшим с начала миссии», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта 2017 года правительство Канады объявило о своем решении на два года, до 31 марта 2019 года, продолжить военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими. Кроме того, канадцы консультируют относительно реформирования ВСУ под стандарты НАТО.