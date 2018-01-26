26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Обвиняемый в коррупции николаевский депутат от «Оппоблока» вышел на свободу за миллион гривен

Заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорь Копейка заплатил залог в 1 миллион 57 тысяч гривень и вышел на свободу. Его помощнику Дмитрию Рябцу Апелляционный суд Николаевской области уменьшил сумму залога в десять раз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Николаевской области Валерия Власова.

«Игорь Копийка внес определенную судом залог и его отпустили из-под стражи. Дмитрию Рябцу 26 января Апелляционный суд уменьшил сумму залога до 1,66 млн грн», — сказала Власова.

Четырем из пяти подозреваемых в воровстве бюджетных средств депутатов и чиновников во главе с депутатом Николаевского городского совета от фракции «Оппоблок», избраны меры пресечений.

Главному фигуранту этого дела — заместителю председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорю Копейке суд дал возможность выйти под залог в 1 миллион 57 тысяч гривень. Его помощнику Дмитрию Рябцу суд определил наибольший залог — 16 миллионов 753 тысячи гривень.

Еще один подозреваемый может выйти под залог в 500 тысяч гривен, а сына депутата, Николая Копейку, отпустили под домашний арест. Пятому фигуранту дела меру пресечения суд до сих пор не определил. Он на свободе.

Копейка вместе со своим сыном, помощником и двумя руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства якобы систематически занимались разворовыванием бюджетных средств. Они были арестованы на передаче взятки в сумме 250 тысяч гривен сотруднику прокуратуры.