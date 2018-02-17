17.02.2018

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Объявился желающий подхватить знамя Саакашвили

Место лидера украинской оппозиции после выдворения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили попытается занять экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, имеющий связи в американском истеблишменте.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Очевидно, что кто-то попытается подхватить знамя Саакашвили. Скорее всего, на роль нового Саакашвили будут выдвигать Анатолия Гриценко, «первого непроходного», как он сам себя величал. У Гриценко очень неплохие связи в Вашингтоне», — напомнил политолог.

По его словам, из Гриценко можно лепить образ политика сильной руки.

«Полковник в отставке, интеллектуал, будем говорить откровенно. Есть целый ряд ресурсов, которые аффилированы с Гриценко — антикоррупционеры, автомайдановцы и прочие. То есть, скорее всего, будут сейчас пытаться лепить некоего нового лидера оппозиции, что вряд ли понравится другим лидерам оппозиции», — полагает Бондаренко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гриценко призвал к организации терактов в Москве, за что Следком РФ возбудил против него уголовное дело.

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