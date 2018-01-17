17.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Очередная зрада: Депутаты провалили разрыв отношений с Россией

Верховная Рада провалила голосование за поправку к закону «о деоккупации Донбасса», предполагающую разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией и денонсацию Договора о дружбе и сотрудничестве.

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За соответствующую поправку под авторством депутата Тараса Батенко проголосовали всего 72 избранника из 285 присутствовавших, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Статью 11 мы предлагаем дополнить в такой редакции: «Кабинету министров Украины в трехмесячный срок с дня обретения силы этого закона инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, которые установлены в соответствии с протоколом 92-го года, отзыв дипломатических учреждений с территории Российской Федерации, а также внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов Украины о денонсации соглашений и договоров между Украиной и Российской Федерацией и Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации», — заявил Батенко.

В свою очередь, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Иван Винник заявил, что разрыв дипотношений — прерогатива исполнительной власти и переложил ответственность на МИД Украины:

«Пусть определяется Министерство иностранных дел, учитывая наш национальный, прежде всего, интерес, имеют ли такие отношения права на существование… Разрыв денонсация любых договоров с Российской Федерацией, возможно, будет ненужным для наших национальных интересов, потому к этому нужно осторожно относиться. Когда поправка говорит, что нам нужно расторгнуть все и не смотреть на смысл, мы не можем такие вещи принимать».