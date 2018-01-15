15.01.2018

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Одесса: Холод и тьма

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Молодой человек, вы спрашиваете, как обстоят дела с образованием в Одессе? – И я вам скажу: — с каждым днем все яснее становится нехитрая истина: этому режиму напрочь не нужны ни дипломированные специалисты, ни наука. Ни – просто грамотные люди.

Судите сами – ушедшие на официальные каникулы 29 декабря крупнейшие ВУЗы города продлили их аж до… конца февраля! Озвученная причина – отсутствие средств на отопление, к которому добавились и новые требования к освещенности аудиторий, оборачивающиеся дополнительными расходами на электроэнергию.

Таким образом, студиозусы Национального университета имени Мечникова, Юридической академии и Академии пищевых технологий, к коим присоединился и Южноукраинский Педагогический университет им. Ушинского, будут два месяца бить баклуши, а не с аппетитом грызть гранит науки…

И это, заметьте, при том, что с каждым годом число бюджетников по «вказивке» из Киева все сокращается, а понятие «стипендия» становится чем-то вроде горизонта. Стремиться к ней можно. А вот догнать…

Казенные инстанции областного уровня не без лицемерия на возмущенные вопросы отвечают – дескать, ВУЗы нынче учреждения самостоятельные. И их руководство само вправе решать, как и когда обучать своих питомцев.

Господа ректоры – чинно заверяют публику в том, что «догонят и перегонят» учебные программы. Но всем ведь понятно, что все это – пустые слова, призванные прикрыть лютое позорище полного пренебрежения государством важнейшего дела – подготовки квалифицированных кадров.

И без того скомканные, изуродованные и политизированные программы, напичканные бандеровской пропагандой и фальсификацией истории, которую вколачивают в головы не только гуманитариям, но и технарям, и естественникам, превращаются и вовсе в некий «дайджест». И с каждым годом объем информации сокращается. А требования падают порой ниже старой школьной программы.

И даже в славном когда-то Университете, бывшем Императорским Новороссийском, упраздняются такие факультеты, как физический, а исторический – давно превратился в питомник кадров для националистических и погромных банд «активистов». Ведь именно тамошние геродоты местечково-хуторянского разлива стали инициаторами активно поддерживаемого Киевом русофобского бреда о «600-летии» Одессы.

Нет, дорогие граждане, не склонен я идеализировать все, что было в советскую эпоху. Но позволю себе напомнить: и в Гражданскую войну, и в холодные да голодные первые годы после нее, и в Великую Отечественную, учебные заведения – от школ до техникумов и ВУЗОв, работали в самые страшные и тяжелые дни. Не спрашивайте меня, почему так было. Ведь ответ ясен: той власти остро нужны были люди образованные и грамотные. Специалисты во всех отраслях промышленности и науки, которые таки подняли ее из руин дважды.

Этой, извините за выражение, «власти», быстро и умело погрузившей страну в хаос, голод, холод, тьму и разорение, нужно стадо с немногочисленными вожаками. Безграмотное, послушное и лишенное элементарных способностей к самостоятельному мышлению. Только нужно ли это нам, я вас таки спрашиваю, и не жду ответа…