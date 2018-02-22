22.02.2018, Одесса, Михаил Рябов

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Одесса жёстко стебёт туристов с Украины

Жители Одессы установили плакат-обращение с призывом к иногородним туристам – «уважаемым европейцам» — соблюдать чистоту на побережье.

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«Уважаемые европейцы! У нас в Одессе мусор бросать не надо. Смотрите себе на море, дышите свежим воздухом. А с**ть – на вокзал», — говорится в тексте, написанном на плакате.

«Единственное что, на вокзале тоже срать не надо. В поезд к себе домой сначала сядьте», — язвительно комментирует одесский журналист Юрий Ткачев, опубликовавший фото в своем блоге.