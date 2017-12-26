26.12.2017

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Одесситы поднимаются на протест в день визита Порошенко

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Молодой человек, вас интересует, кто и против кого и чего завтра выйдет на Софиевскую улицу в Одессе, под здание Апелляционного суда, где будет в очередной раз рассматриваться вопрос о том, стоять ли на Екатерининской площади нашего города величественному монументу Екатерине Великой и ее сподвижникам? Основательнице Одессы и тем, кто отвоевывал этот край и строил города, ныне принадлежащие Украине.

Я не открою Америку, сказав: выйдут поддержать истинную историю города и страны те, кто верен духу и букве истории настоящей. Люди разных профессий и национальностей, объединенные гордым именем «одесситы». От краеведа и летописца нашего Города, Почетного гражданина Одессы Олега Губаря – до нас, журналистов, и скромных тружеников, на чьих плечах и держится былая морская и торговая столица Российской империи, Советского Союза и Украины. Моряков, рабочих, интеллигентов… Мы – те, кого агрессивное меньшинство, все эти «активисты» и «патриоты» почему-то именуют «сепарами», сепаратистами, обвиняя в желании расколоть страну на множество частей. Хотя, если подойти к их действиям с точки зрения здравого смысла и закона, то…сепаратисты-то, всеми своими действиями ведущие к разделу Украины между ее соседями – как раз они!

И их идиотическая борьба против Екатерины Великой и ее исторического наследия – как раз и есть явное и подпадающее под статью закона проявление призывов и действий к этому деструктивному переделу границ и территорий!

Почему? – Да потому, что, объявляя «вне закона» памятник и саму императрицу, они, тем самым, пытаются лишить легитимности все ее завоевания.

Проще говоря, если присоединение к территории Российской империи всех огромных земель «Дикого поля», отвоеванных у Турции и ее вассала – Крымского ханства, осуществленное Екатериной и ее блистательными сподвижниками, среди коих были, кстати, и верные малороссийские казаки, было несправедливым и «захватническим», то… логически продолжая их сепаратистские идейки, львиную долю южных земель нынешней Украины надобно отдать туркам.

А Волынь и прочие территории, ставших частью империи после разделов Польши при той же Екатерине, а потом и присоединенную при не менее ненавистном им Сталине Галицию – возвернуть Варшаве. По той же порочной и болезненной «логике» псевдопатриотов, Румыния, Словакия и Венгрия – тоже получат благодаря антигосударственной пропаганде истинных сепаратистов, право претендовать на земли, испокон веков населенные нашими предками.

Таким образом, это мы, одесситы, завтра выйдем под здание суда для того, чтобы не только защитить наше право быть собой и чтить завоевания и плоды трудов славных пращуров, но и – реально поддержать здравый смысл и преемственность исторического наследия в прямом его значении.

Если же суд поддастся давлению скудоумных и продажных «активистов», то – тем самым будет совершено не только очередное надругательство над памятью Одессы и волей подавляющего большинства одесситов, но и государственное преступление. И оное даст право нашим истинным недругам требовать осуществления давних их мечтаний – разделения нынешней территории Украины! Раз Екатерина вне закона – значит и ее наследие тоже!

Вот я и спрашиваю, неужели этого хотят те, кто ратует за уничтожение памятника великой объединительнице славянских земель, неужели к этому стремится пан президент Порошенко, который по любопытному стечению обстоятельств как раз завтра будет в нашей области?

А посему – все, кому дорога и наша память, и достоинство, завтра будут на Софиевской. А нашим противникам – следует, наконец, задуматься, сняв кастрюли с немножко больных голов, чего же они хотят?!

И то, что для них пока закон не писан, вовсе не дает гарантии того, что за все придется им ответить. Скорее рано, чем поздно!