26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Один в большом городе: новый глава Конституционного суда Украины отказался от госохраны


Избранный 21 февраля новый председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук написал временный отказ от государственной охраны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.

«Он (председатель КСУ Шевчук — ред.) написал официальное заявление о временном отказе от государственной охраны Украины», — сказали в пресс-службе.

В ведоистве объяснили, что согласно Закону Украины «Об охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» лицо имеет право на временный отказ в письменной форме от личной охраны, принимая на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия.

В пресс-службе Конституционного суда подтвердили эту информацию.

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