 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Украина

Одноэтажная Украина погрузилась в тотальную нищету,


В постмайданной Украине сегодня царит бедность, преступность и бесправие. Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, население Украины, не имея перспектив и планов на будущее, просто бежит из страны.

«Отъедьте за 100 километров от Киева и вы увидите настоящую Украину. Даже в беднейших африканских странах вы можете увидеть яркие витрины транснациональных сетей, дорогие автомобили, торговые центры. Но жизненный уровень страны определяется тем, как живет среднестатистический житель. Одноэтажная Украина за последние четыре года погрузилась в тотальную нищету, плюс бесправие, рост преступности. Из этой страны, не имея никаких перспектив и видов на будущее, люди попросту бегут», — заявил Золотарев.

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