06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Офис партии Порошенко в Одессе украсили надписью «Пи@дец вам»

В Одессе на общественной приемной партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» появились антисемитские надписи.

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Об этом в своем блоге сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Жидовские мрази, пи…дец», — написали неизвестные на табличке общественной приемной президентской партии.

Недавно, как сообщал «ПолитНавигатор», израильское министерство по делам диаспоры опубликовало доклад, в котором Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.