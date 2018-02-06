06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  3 026 просмотров
Общество, Одесса, Политика, Скандал, Украина

Офис партии Порошенко в Одессе украсили надписью «Пи@дец вам»


В Одессе на общественной приемной партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» появились антисемитские надписи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Жидовские мрази, пи…дец», — написали неизвестные на табличке общественной приемной президентской партии.

Недавно, как сообщал «ПолитНавигатор», израильское министерство по делам диаспоры опубликовало доклад, в котором Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть