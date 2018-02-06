06.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Компромат, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Ограбивший киевский магазин сын соратника Ляшко пошел под суд


Обвинительный акт против Богдана Попова, несовершеннолетнего сына народного депутата от Радикальной партии Ляшко Игоря Попова, который в ноябре прошлого года вместе с подельником ограбил продуктовый магазин в Киеве, передан в суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Полиция напоминает, что разбой произошел в Оболонском районе Киева. В магазин забежали два человека в балаклавах, которые, угрожая пистолетом, забрали из кассы 2500 гривен. Одного из грабителей задержали на месте продавщицы с покупателями, его товарищ с деньгами попался полицейским через 20 минут.

Дело расследовалось по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса — разбой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемые находятся под домашним арестом.

Напомним, как выяснилось уже после задержания Попова-младшего, он является давним сторонником неонацистских группировок, в частности, «Азова» и выкладывал на своих страничках в соцсетях фотографии с зигами и нацистской символикой.

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