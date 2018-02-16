16.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Огрызко угрожает ракетами, которые могут долететь до Москвы

Бывший высокопоставленный украинский дипломат пригрозил России ракетным обстрелом. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине разрабатываются новые ракетные технологии, которые есть только у США, России и Китая.

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«Разрабатывается у нас уже, и это уже официальная информация, некоторые ракетные технологии, которые будут способны, если они достроятся до конца, а это пара лет, способны очень точно и очень четко поражать цели за полторы-две-две с половиной тысячи километров. Такими странами, которые сейчас эти технологии разрабатывают, являются США, Россия, Китай и Украина… В какой-то момент на пробные пуски в сторону Украины пойдут пробные пуски в сторону России», — заявил Огрызко.