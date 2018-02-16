16.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 966 просмотров
Вооруженные силы, Россия, Украина

Огрызко угрожает ракетами, которые могут долететь до Москвы


Бывший высокопоставленный украинский дипломат пригрозил России ракетным обстрелом. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине разрабатываются новые ракетные технологии, которые есть только у США, России и Китая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Разрабатывается у нас уже, и это уже официальная информация, некоторые ракетные технологии, которые будут способны, если они достроятся до конца, а это пара лет, способны очень точно и очень четко поражать цели за полторы-две-две с половиной тысячи километров. Такими странами, которые сейчас эти технологии разрабатывают, являются США, Россия, Китай и Украина… В какой-то момент на пробные пуски в сторону Украины пойдут пробные пуски в сторону России», — заявил Огрызко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть