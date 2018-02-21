21.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Охрана Порошенко заставила журналисток раздеться и поймала секстремистку Femen

Киевские журналистки были подвергнуты унизительному осмотру сегодня на входе в Оболонский райсуд, где должен был давать показания по делу о гоcизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича нынешний глава государства Петр Порошенко.

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Корреспондент издания «Схемы» Валерия Егошина написала в «Фейсбуке», что на входе в суд ее и других девушек попросили расстегнуть пальто. Когда у охранников поинтересовались, зачем они это делают, те объяснили, что @у женского рода есть такой предмет, как две сиськи».

«Последнюю фразу дополнительно взяла в кавычки, так как она особенно мерзкая», — пишет Егошина.

На этом злоключения журналисток не закончились. Как сообщает спецкор издания «СтранаUA» Валерия Ивашкина, репортершам-блондинкам предлагали пройти в туалет и раздеться до гола, чтобы продемонстрировать, что у них на теле нет надписей.

«Вы там со своим ненаглядным Порошенко совсем умом тронулись? Ладно расстегнуть верхнюю одежду при входе. Но отводить в туалет и там заставлять расстегнуть блузку – это унизительно. На возмущения прессы никто не реагировал», — написала Ивашкина в «Фейсбуке».

Хотя Петр Порошенко в Оболонский суд не приедет, поскольку ему разрешили дать показания по радиосвязи, усилия охраны не оказались напрасными.

Движение «Фемен» сообщило о незаконном задержании своей секстремистки.

«Движение FEMEN акцентирует внимание мировой общественности на средневековых диких мерах, применяемых охраной Порошенко. За всю свою десятилетнюю практику международных мирных протестов движение FEMEN впервые сталкивается с подобным мракобесием. Данный прецедент, как нельзя лучше, характеризует режим Порошенко и его тенденции к тоталитаризму. Секстремистку FEMEN увезли в неизвестном направлении, связи с ней нет», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте движения.

Активистки утверждают, что после туалета женщин просили раздеться еще раз – в пустой комнате рядом с залом заседаний.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Петр Порошенко подвергся нападению «Фемен» недавно, когда принимал участие в Венском балу. Кроме того, в июле секстремистка проникла под видом журналистки на официальную церемонию с участием Порошенко и президента Белоруссии Александра Лукашенко.