11.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Охранники Порошенко украли «столб позора» у пикетчиков Саакашвили

Партия «Рух новых сил» Михаила Саакашвили провела сегодня акцию «Порошенко не наш президент» в местечке Козин под Киевом, у ворот усадьбы президента Украины Петра Порошенко.

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Усадьбу охраняло несколько сотен бойцов внутренних войск, которых выстроили по периметру. Пикетчики обозвали военнослужащих «господскими песиками». Активисты, приехавшие на 10 легковых машинах, планировали установить перед главными воротами «столб позора».

Слово взяла бывшая крымчанка Лиза Богуцкая, которая обвинила президента в том, что его жена в дорогом колье присутствовали на балу в Вене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он сдал Украину Путину, раздает Украину Европе – лесом и янтарем», — вещала Богуцкая.

Активисты настолько заслушались, что не заметили, что трое человек из числа охраны схватили «столб позора» и бегом утащили его в боковые ворота усадьбы, которые также охранялись внутренними властями.

«Проверяйте карманы. Порошенко крадет все: Крым, Донбасс, армию, надежду», — закричал еще один бывший крымчанин Дмитрий Гутман.

Пикетчики вызвали полицию и заявили о краже столба, который оценили в 27 млн грн. После чего под крики «Ганьба!» (позор – укр.) расселись по машинам и вернулись в Киев.