10.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Олимпийский вид спорта: хождение по граблям

9 февраля 2018 года состоялось открытие самой богатой на скандалы и интриги зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Группа российских спортсменов числом 80 в одобренных МОК нейтральных серых одеждах с унизительными бирками «олимпийский спортсмен из России» вышла 55-ой по счёту. Нейтральный флаг с колечками нёс волонтёр. Россия была явно чужой на этом празднике жизни. Не грело даже благородство корейских болельщиков, развернувших на трибунах российский государственный флаг.

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Несколько дней назад нашими спортсменами в Лозанне была одержана настоящая победа. 42 российских олимпийца наперекор решению МОК не стали тихо обтекать вылитой на них грязью и подали на апелляцию в CAS. В результате, арбитражный суд полностью оправдал 28 россиян, ещё 11 оправдал частично и отложил рассмотрение дел ещё троих наших атлетов.

Казалось бы, полностью оправданным спортсменам путь на Олимпиаду открыт – нетоварищам из МОК осталось только тяжко вздохнуть и выслать приглашения всем оправданным. Но руководство МОК серьёзно упёрлось рогом, наотрез отказавшись приглашать россиян кроме тех, кто уже был приглашён на Игры. В свою очередь, CAS на выездном заседании в Пхёнчхане 9 февраля вынес нелогичный и противоречивый отказ рассмотреть апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018.

Однако, сегодня в СМИ было распространено заявление Альберта Демченко, тренера олимпийской сборной России по санному спорту, о том, что председатель МОК Томас Бах оказывал давление на CAS, фактически угрожая распустить инстанцию.

Суммируя итоги, можно сказать следующее: Олимпиада-2018 для России фактически испорчена. Основные претенденты на олимпийские медали выведены из игры. Участники Игр раздроблены и унижены, так что ждать от них побед во славу страны особо не приходится, как бы некоторые из них не хорохорились.

Единственное важное достижение – результаты сочинской Олимпиады российским спортсменам удалось отстоять и вернуть своё законное первое место в медальном зачёте.

Контролёры из WADA уже поспешили осыпать Баха воздушными поцелуями, заявив, что «эти решения являются хорошей новостью для WADA и всех приверженцев чистого спорта». Аплодируют многочисленные «чистые» астматики и геморройные. Руководство сборной Норвегии деловито распаковывает и раздаёт своим «чистым» спортсменам одобренные WADA микстуры и снадобья из привезённого с собой в Южную Корею аптечного киоска. Канадские саночники, запивая качественные таблетки сверхчистой водой, шипят проклятия в адрес «нечистых» российских спортсменов, допущенных к Играм. Российские чиновники люто бешено негодуют.

А между тем, очередное судебное поражение наших атлетов лежит на совести именно этих казённых любителей зарубежных спортивных командировок вместе с чадами и домочадцами, обожающих греться в лучах чужой славы, ради которой они и пальцем не пошевелили.

Хуже того, российские спортивные чиновники удачно переводят стрелки на злобный МОК во главе с Бахом, на WADA, на чёрта лысого, лишь бы самим снова не попасть под огонь общественной, мягко говоря, критики. В очередной раз патриотизмом они прикрывают собственные промахи, трусость и непрофессионализм.

Грабли в том, что победы на юридическом фронте вновь одержали наши спортсмены, тогда как спортивные чиновники, клонированные из непротивленцев Мутко и Жукова, вновь доказали своё служебное несоответствие.

Не знаю, на самом деле Бах давил на CAS, или это очередное оправдание, но, вместо того, чтобы бодаться с МОК по судам, российский Олимпийский комитет уныло соглашается со всеми обвинениями, предоставляя спортсменам и тренерам разбираться с международными чиновниками частным порядком.

Так уж сложилось, что олимпийский арбитраж выносит решения на основании правил, установленными МОК под себя любимых. По правилам МОК, если Олимпийский комитет конкретной страны лишен всех прав в наказание за какие-то проступки, то МОК, в соответствии со статьей 59 пункт 1.4 Олимпийской хартии, может сам решать, что делать со спортсменами, относящимися к конкретному (в нашем случае, к российскому) Олимпийскому комитету.

То есть, МОК способен не пустить на Олимпиаду любую национальную команду, буде на то желание его левой пятки. Даже команду, состоящую из одних агнцев и ангелов небесных. И, к сожалению, с юридической точки зрения ничего нельзя с этим поделать. В Олимпийской хартии вообще не обговорено каких-либо прав для спортсменов дисквалифицированного национального Олимпийского комитета – все решения принимает только МОК. А уж головой он принимает решения, или ещё какой частью тела – ему выбирать.

Проще говоря, когда МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, то никаких российских спортсменов на Играх не должно было быть в принципе. С флагом, без флага, в нарядных одеждах расцветки национального флага, или в серых арестантских робах.

А теперь представьте бурю эмоций на Западе, где за отстранение российских олимпийцев уже побежали открывать погреба и делить медали между своими астматиками. МОК внезапно, минуя собственные правила, контрабандой протаскивает на Игры раздербаненную команду россиян. WADA корчится в судорогах, астматики задыхаются от негодования, чиновники от спорта понуро задвигают бутылки под койки.

CAS в свою очередь зафиксировал, что в сложившихся обстоятельствах, когда национальный Олимпийский комитет и его сборная подвергнуты санкциям за допинг, МОК в праве самостоятельно разрешать допуск отдельных спортсменов на своих условиях.

И не потому, что МОК такой добренький. Даже для самодурства по собственным правилам существуют границы. В противном случае, всегда найдутся государства, способные послать махинаторов от спорта, договорившись до организации альтернативного МОК и альтернативных олимпийских игр. А дело к тому уже и велось. Вернее всего, Бах сотоварищи просто не могли себе позволить упустить немалые прибыли от трансляций Игр в России и сопряжёнными с ними отчислениями за рекламу и тому подобный контент.

Кроме того, милостиво допустив на Олимпиаду горстку российских спортсменов, МОК предстаёт весь из себя в белом: о какой дискриминации может идти речь, господа, если контора как бы наступает на горло собственной лебединой песне?

В любом случае – отход от первоначально незыблемых позиций и явный компромисс. Из чего следует, что российские чиновники не использовали вольно или невольно покинутый им прецедент чиновниками МОК. Коготок увяз – куй железо, пока горячо! Будь в российском Олимпийском комитете деятели советской выделки – те бы и за национальный флаг с гимном пободались. И очень даже может быть, что зубами это право и вырвали бы. Тем более, что ни один суд не взялся бы рассматривать воспалённый бред Родченкова.

Вот и получается, что в то время, когда российские спортсмены персонально отстаивали в суде свою репутацию и спортивные достижения, российский Олимпийский комитет стоял наказанный в углу, пуская носом пузыри. Действуй комитет и спортсмены совместно – и в Пхёнчхане всё могло пойти по-другому.

Теперь остаётся только разводить руками и сожалеть о «нейтральной» Олимпиаде, клеймить гадкий МОК с позиций турбопатриотизма и в случае внезапно хорошего выступления наших атлетов на Играх радостно предъявлять результаты своей прекрасной организационной работы на на всех углах и с голубых экранов.

Одно утешение: в СМИ сообщают, что Родченков сделал себе пластическую операцию. Свою рояль продажный мальчик уже отыграл и списан в утиль – в его услугах больше не нуждаются, а по двинуть кирзачом по усатой морде захотят многие.