 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Омерзительный пиар Порошенко


В ДНР ожидали, что во время обмена военнопленными со стороны Украины будут провокации и попытки срыва самого процесса.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Любое движение Киева, в том числе обмен пленных, может быть использовано как провокация. Для нас это не является неожиданностью. Поэтому, несмотря на нарушение регламента обмена и возможность с нашей стороны его остановить, он всё же был совершён. Мы понимаем желание людей оказаться дома, особенно в преддверии праздников, когда все должны находиться в кругу семьи с родными и близкими», — сказал донецкий политик.

«Пиар-кампания, которая до сих пор продолжается на Украине, особенно при участии украинского президента, палец о палец не ударившего для совершения обмена, и Ирины Геращенко, приложившей огромные усилия, чтобы данный обмен вообще не состоялся, кроме чувства омерзения ничего не вызывают», — добавил Бердичевский.

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