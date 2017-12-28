28.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов

4 626 просмотров

Омерзительный пиар Порошенко

В ДНР ожидали, что во время обмена военнопленными со стороны Украины будут провокации и попытки срыва самого процесса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Любое движение Киева, в том числе обмен пленных, может быть использовано как провокация. Для нас это не является неожиданностью. Поэтому, несмотря на нарушение регламента обмена и возможность с нашей стороны его остановить, он всё же был совершён. Мы понимаем желание людей оказаться дома, особенно в преддверии праздников, когда все должны находиться в кругу семьи с родными и близкими», — сказал донецкий политик.

«Пиар-кампания, которая до сих пор продолжается на Украине, особенно при участии украинского президента, палец о палец не ударившего для совершения обмена, и Ирины Геращенко, приложившей огромные усилия, чтобы данный обмен вообще не состоялся, кроме чувства омерзения ничего не вызывают», — добавил Бердичевский.