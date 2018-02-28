28.02.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Украина

«Он же напьется»: Порошенко неожиданно собирает пресс-конференцию


Петр Порошенко неожиданно объявил о проведении пресс-конференции, которая должна начаться сегодня после обеда.

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«Еще в понедельник ее не было, и тут вдруг раз — и появилась. Надо учесть, что отец родной не очень любит пресс-конференции (мягко говоря). Что, интересно, должно было случиться? …Вообще рискованно на 15.00 назначать. Он же напьется… Или проспится?» — комментирует украинский политолог Василий Стоякин.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш полагает, что пресс-конференция Порошенко традиционно пройдет по заранее согласованному сценарию – вопросы зададут лишь лояльные «придворные» журналисты.

«Пресс-конференция пройдет хорошо. На высокой патриотической ноте. В тишине и комфорте.  Она ж для того и затевалась», — прогнозирует Лукаш.

Следует также отметить, что завтра президент России Владимир Путин должен огласить свое послание к Федеральному Собранию. А на 2 марта в Москве назначена пресс-конференция беглого украинского президента Виктора Януковича.

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