08.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Она уже не одевается, как проститутка — американский журналист «похвалил» Собчак

Американский журналист, редактор сайта InfoWars Алекс Джонс в разговоре с ведущим телеканала «Царьград» Андреем Афанасьевым нелицеприятно отозвался о кандидате в президенте РФ Ксении Собчак, приехавшей в Соединенные Штаты.

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Американский журналист выступил в поддержку президента РФ Владимира Путина и раскритиковал деятельность Ксении Собчак, которую, по его словам, поддерживают глобалисты, не желающие нормализации отношений между США и РФ.

Также он заявил, что «настоящую цензуру вводят либералы, а не Путин».

«Я смотрел Фарида Закарию. И он открыто говорит, что они собираются свернуть руководство России. При этом я не вижу никакой активности со стороны России здесь в США. Собчак находится здесь, и ее финансируют глобалисты, чтобы сместить правительство в стране, которую они хотят изнасиловать. При этом нам самим нужно вырваться из их лап», — подчеркнул Джонс.

В то же время Афансьев заметил, что для рядовых американцев именно Собчак будет считаться представителем народа России, хотя на самом деле ее рейтинг в РФ ничтожно мал.

«Да, при этом она сильно поработала над имиджем — не одевается, как проститутка, а ходит хотя бы в деловом костюме», — сказал Джонс.