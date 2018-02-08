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Она уже не одевается, как проститутка — американский журналист «похвалил» Собчак
Американский журналист, редактор сайта InfoWars Алекс Джонс в разговоре с ведущим телеканала «Царьград» Андреем Афанасьевым нелицеприятно отозвался о кандидате в президенте РФ Ксении Собчак, приехавшей в Соединенные Штаты.
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Американский журналист выступил в поддержку президента РФ Владимира Путина и раскритиковал деятельность Ксении Собчак, которую, по его словам, поддерживают глобалисты, не желающие нормализации отношений между США и РФ.
Также он заявил, что «настоящую цензуру вводят либералы, а не Путин».
«Я смотрел Фарида Закарию. И он открыто говорит, что они собираются свернуть руководство России. При этом я не вижу никакой активности со стороны России здесь в США. Собчак находится здесь, и ее финансируют глобалисты, чтобы сместить правительство в стране, которую они хотят изнасиловать. При этом нам самим нужно вырваться из их лап», — подчеркнул Джонс.
В то же время Афансьев заметил, что для рядовых американцев именно Собчак будет считаться представителем народа России, хотя на самом деле ее рейтинг в РФ ничтожно мал.
«Да, при этом она сильно поработала над имиджем — не одевается, как проститутка, а ходит хотя бы в деловом костюме», — сказал Джонс.
Метки: Алекс Джонс, Андрей Афанасьев, антиглобализм, Ксения Собчак, США
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