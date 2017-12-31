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31.12.2017
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Криминал, Скандал, Украина

Оперативные дела по преступлениям майданщиков уничтожены


Во время событий на Майдане было задействовано огромное количество негласных оперативных подразделений, но теперь эта документация исчезла.

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Об этом в интервью журналу «Український тиждень» рассказал руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сотрудничает ли его ведомство в деле расследования событий на Майдане с милицейской разведкой.

«Есть информация, что во время событий на Майдане было задействовано большое количество негласных оперативных подразделений, ходили среди майдановцев. Однако ни кто ходил, ни где ходил и какие в результате давали сведения руководству — неизвестно, вся документация уничтожена. Так, по отдельным намекам мы находим, что что-то у силовиков осталось, но официально ничего нет. Следователи подают ходатайство в суд о получении этих доказательств. Но без результатов», — сокрушается Горбатюк.

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