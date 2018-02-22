22.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Оппонеты Путина сражаются за статистическую погрешность

Более 80% россиян собираются принять участие в президентских выборах 18 марта. Не планируют участвовать в голосовании 7,3%; пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11,6%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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По данным за 12-18 февраля отдать свой голос за Владимира Путина готовы 69,5% россиян. Вторую рейтинговую позицию занимает Павел Грудинин – 7,5%. Рейтинг Владимира Жириновского – 5,3% от общего числа избирателей. За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%, рейтинг Ксении Собчак – 0,9%, за Сергея Бабурина готовы отдать голос 0,4%, за Бориса Титова – 0,3%, за Максима Сурайкина – 0,1%.

«Предвыборная ситуация остается по прежнему стабильной несмотря на очевидную активизацию оппозиционных кандидатов, Суммированный результат оппозиционных кандидатов за последний месяц вырос на 0,4%,, а группа тех, кто при ответе на вопрос о возможном голосовании не смог назвать предпочтительного кандидата – увеличилась на 1,4 %. Но при оценке перетоков следует учитывать погрешность исследования, которая в данном случае составляет 1,2%», — сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12-18 февраля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7000 респондентов