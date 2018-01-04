 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Вооруженные силы, Коррупция, Скандал, Украина

Опубликованы документы СБУ: Деньги на «оборону Херсона от русских» разворованы


Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко обнародовал документы, свидетельствующие о том, что в Херсонской области чиновники разворовывают бюджетные деньги, выделяемые, якобы, на «оборону от готовящегося российского вторжения».

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«Вчера мне передали документ из серьезных источников. Как деньги используются не по назначению. Власть в Херсоне коррумпирована и продолжает выделять деньги на какую-то тероборону, войска, мол, скоро Россия будет наступать. Так вот, граждане украинцы, на самом деле деньги разворовываются. На ваших детях и на войне зарабатывают себе капиталы эти чиновники. Их не интересует судьба и жизнь простого человека, я уже не говорю о простом солдате», — комментирует Журавко.

Он приводит документ СБУ, где описываются факты миллионных нецелевых трат бюджетных средств, выделенных для обустройства войск территориальной обороны.

«Для проведения работ заказчиками были задействованы личные подрядные организации, под предлогом особенного периода без необходимого оформления документации. В результате поставленных целей достичь не удалось. Помещения не отремонтированы, коммуникации восстановлены не полностью, договоры с поставщиками коммунальных услуг не составлены, проекты военных городков не разработаны. Передовые воинские контингенты на месте дислокации бригады в Херсонскую область прибыть не имеют возможности», — говорится в документе.

«Вопрос набирает актуальность в связи с десятикратным увеличением финансированием по данной статье трат в 2018», — подчеркивают в СБУ.

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