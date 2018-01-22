22.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Галичина, ЕС, Политика, Украина

Опять ляхи не помогли: Польша наносит удар по Порошенко


Польша зарегистрировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о признании актов геноцида, проводившихся украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, сообщил в своем блоге украинский политолог Дмитрий Джангиров.

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В проекте 8 пунктов. Указано, что, действуя на основании главы VII Устава ООН, Республика Польша требует запрета деятельности организаций украинских националистов, в частности ОУН, УНА-УНСО, «С14», СНА, ВО «Тризуб» им. Степана Бандеры, УНС, а также уголовного преследования их членов, призывает украинское правительство отказаться от героизации украинских националистов, совершавших преступления против поляков в годы Второй мировой войны по этническому признаку, и предать их Международному суду. Содержится рекомендация правительству Украины принести покаяние на официальном уровне за преступления против польского народа и осудить героизацию нацизма.

Политолог Джангиров обращает внимание, что проект резолюции внесен 16 января. «Варшава дождалась, пока Украина выбыла из числа непостоянных членов СовБеза ООН», — поясняет он.

«Пока москаль нас отвлекал, поляк подкрался незаметно», — иронизирует Джангиров.

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