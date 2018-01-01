01.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Ощущает, выбл…док, что скоро ему п…да», — в Киеве комментируют новогоднее обращение Порошенко

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина практически не касалось политики и было посвящено семейным ценностям и любви к Родине. А вот глава соседней Украины Петр Порошенко выпустил агрессивный антироссийский ролик, явно с прицелом на грядущие выборы, где президент-олигарх рассчитывает остаться на второй срок.

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Выступление Порошенко предварял пропагандистский ролик с перечислением «достижений» власти: выпуск самолета Ан-132Д «впервые без запчастей из России», «Мегамарш в вышиванках в Одессе», «По Крещатику впервые прошли воины НАТО», «Президент договорился про поставки оружия из США».

Особо интересен пункт о судебной «победе «Нафтогаза», спасающей от кабального газового контракта». В этом месте на экране демонстрировались кадры с Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, чей рейтинг сегодня, по замерам социологов, самый высокий среди кандидатов на пост президента.

«Это означает, что уже все пронизано логикой избирательной кампании, даже Новогодние поздравления», — комментирует политолог Николай Спиридонов.

Юрист Татьяна Монтян оказалась менее политкорректной и опубликовала «фотожабу», иллюстрирующую речь Порошенко. «Ощущает, выблядок, что скоро ему п…да», — комментирует Монтян.

После восхваляющего Порошенко ролика на экране появился замглавы запрещенного в РФ меджлиса Ахтем Чийгоз, пообещавший «выиграть эту войну». Перейдя на крымско-татарский, Чийгоз выразил надежду в следующем году оказаться в Крыму после «изгнания врага».

Политолог Василий Стоякин отмечает, что появление Чийгоза перед началом выступления Порошенко было неожиданным. «На заставке было написано, что это новогоднее приветствие президента Украины», — напоминает Стоякин, недоумевая, «когда и как успели выбрать президентом Ахтема Чийгоза?».

Интересно, что, помимо Чийгоза, было показано и поздравление бывшей советской актрисы Ады Роговцевой, которая ныне вдохновляет выступлениями бойцов нацбатальонов. «Пусть вам будет тепло в ваших блиндажах», — сказала Роговцева поклонникам из «Азова».

Сам Порошенко в своей речи в очередной раз пообещал возвращение украинского контроля над Крымом и Донбассом, а также благодарил Запад за поддержку правящего в Киеве режима.

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина … А грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем.

Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора», — сказал Порошенко.

«Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас — с уверенным и бесповоротным движением в Европу», — добавил украинский президент, будто намекая на число потенциальных гастарбайтеров.

«Такого позорища я ещё никогда не видел… Его трясущаяся голова и дергающееся тело во время речи — яркий признак вранья. Это вам любой психолог скажет… А вообще, стыд и позор. Бедная, бедная моя страна. Этот год должен стать годом разгрома хунты и посадки её за решётку», — комментирует выступление Порошенко экс-ведущий киевского антимайдана Юрий Кот.