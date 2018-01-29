29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вандализм, История, Общество, Происшествия, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Осквернившие Вечный Огонь кубанские школьницы отделались админпротоколами о мелком хулиганстве


В отношении двух 16-летних школьниц с Кубани, осквернивших Вечный огонь в Абинске, составлены административные протоколы. Наказание понесут и родители девушек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю, по факту осквернения мемориала Вечный огонь в парке 30-летия Победы города Абинска двумя местными жительницами сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались учащиеся 10 класса.

Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в отдел полиции.

Ранее в соцсетях появилось видео из Абинского района, на котором видно, как две школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают происходящее на смартфон.

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