10.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Экономика коллапса

Основной продукт украинцев дорожает быстрее мяса


За январь хлеб на Украине подорожал на 3,4%. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В январе был рост цен на хлеб. В прошлом году при инфляции 13,7% (и среднем росте цен на продукты питания на 17%)  хлеб вырос на 22%. Только за январь (2018), по оценкам Минагрополитики, пшеничный хлеб из муки высшего сорта вырос на 3,4%, на пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 2,9%, пшенично-ржаной – на 3,2%. За один месяц. Это серьезно.

Если мясо и рыбу украинцы едят значительно меньше рациональных норм, то хлеба мы едим на 20% больше рациональной нормы. Чем беднее люди, тем больше они едят хлеба и картошки.

Основной продукт украинцев, хлеб, вырос практически на 3,4% в месяц. Это очень большой показатель. Он значительно выше, чем в прошлом году», — сказал эксперт.

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