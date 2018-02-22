22.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Скандал, Строительство, Украина, Финансы

Осталось лишь три калеки — паника украинских застройщиков


Себестоимость строительства на Украине постоянно растет, и строительные компании вынуждены привлекать покупателей даже обманом.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Костецкий, аналитик консалтингового агентства SV Development, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша компания работает с сотнями застройщиков по всей Украине, и они очень чувствительны к цене. Строительные компании никого не хотят обманывать, да, но, к сожалению, себестоимость растет постоянно, и мы буквально вчера встречались с одним очень известным застройщиком, он говорит, что с начала года очень существенно выросла себестоимость, поднимаем цену на 500 гривен — люди уже меньше перестают идти. То есть даже к такой мелочи, как 500 — 1000 гривен за квадратный метр люди очень чувствительны», — сказал эксперт.

По его словам, строительные компании идут на всякие ухищрения, чтобы завлечь покупателей.

«Поэтому застройщики сейчас вынуждены хоть каким-то образом, хоть обманом, полуобманом и так далее привлекать покупателей, чтобы у них были источники финансирования. И если обратили внимание, раньше было 30 и 50, а сейчас 100 процентов строительных компаний, даже очень крупных, которые не вовремя вводят объекты в эксплуатацию. Сначала там идет 100 строителей, потом 50, потом три калеки ходят. Задача самая главная – чтобы объект не заморозить. Еще раз акцентирую внимание, что у строительных компаний сейчас огромная проблема с финансированием», — предупредил Костецкий.

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