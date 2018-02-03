03.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Остался единственный сосед, с которым не поссорилась Украина


Украина перессорилась со всеми своими соседями — в друзьях осталась только Молдова. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, по всему периметру границ Украины сложилась тяжелая и напряженная ситуация.

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«Ситуация очень для нас тяжелая. Польша — это последний бастион добрососедства. Румыния, Венгрия, Словакия, теперь Польша, Беларусь, я не говорю о войне с Россией. У нас осталась их хороших соседей одна Молдова. Нам не хватает еще с ней покончить», — заявил Кузьмук.

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