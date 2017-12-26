26.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Оставшиеся на Украине способны работать только на уровне обученной обезьяны

Выезд за рубеж высококвалифицированных специалистов приводит к падению уровня производства на Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем превращение нашей экономики в экономику одного главенствующего сектора. Скорее всего, им станет аграрный. Частично будет продолжать функционировать добывающая промышленность, по крайней мере, первый передел и основанная на этом переработка. А вот все остальное будет постепенно сокращаться.

При росте экономики у нас продолжается падение производства. Новые открывающиеся предприятия – это некие сервисные предприятия, призванные производить уже готовую продукцию. Это не создание полноценных производств, призванных конкурировать. Это такой небольшой кусочек китайского опыта, когда они на определенном этапе были готовы производить все, что угодно, используя дешевую рабочую силу. С той лишь разницей, что китайцы параллельно создавали структуры, которые могли перенять этот опыт и внедрить уже собственные производства. У нас же ничего подобного даже близко не наблюдается.

По такой сфере, которая мне достаточно близка, как производство форм для литья, могу сказать, что сейчас оборудование, которое нам поставляется, идет обязательно в комплекте с теми материалами и комплектующими, которые в дальнейшем будут использоваться в производстве. Это говорит о том, что мы уже сами не в состоянии обеспечить ни материалы, ни фурнитуру, ни ряд других высокотехнологичных изделий.

По сути, мы можем работать только на уровне обученной обезьяны, которая знает, что надо ткнуть вот эту и эту кнопку в вот такой последовательности. Сделать полноценное изделие самостоятельно, спроектировать его с нуля, спроектировать его оснастку мы не можем.

Тому есть две причины. Первая – утрата компетенции. Вторая – переход от экономической миграции к экономической эмиграции. Если раньше наши граждане выезжали за рубеж, зарабатывали деньги и возвращались с ними назад, то теперь они выезжают за рубеж, зарабатывают деньги, перевозят туда семьи без всякого намерения возвращаться обратно в страну. И если раньше экономическая миграция касалась низкоквалифицированных работников, то сегодня экономическая эмиграция происходит за счет работников высококвалифицированных», — сказал экономист.