28.12.2017, Донецк, Владимир Гладков, Александр Гусар

3 157 просмотров

Освобожденные из плена каратели ни о чём не жалеют: «Мы шли против России»

Донецким журналистам удалось пообщаться с попавшими в плен участниками т.н. АТО – карательной операции по подавлению русского восстания в Донбассе.

Накануне обмена ВСУ-шники не испытывали раскаяния за участие в военной кампании, унесшей жизни тысяч мирных людей. Впрочем, украинцы признавались, что идти вновь воевать не горят желанием.

Уже через несколько часов бывших пленных торжественно встречала украинская верхушка в Харькове, обещая победу над «врагом-Россией».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте