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Освобожденный киевлянин, взрывавший офис «правосеков»: Вернусь домой на танке
Освобожденный сегодня из украинского плена житель Киева Владимир, арестованный за попытку подрыва офиса экстремистской организации «Правый сектор», заявил, что обязательно вернется в родной город – на танке, чтобы освободить Мать городов русских от украинских националистов.
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— Откуда вы?
— Киевлянин я.
— А как вы тогда здесь оказались?
— Возвращаться туда я собираюсь только на танке.
— Серьёзно? А как вас зовут?
— Владимир.
— Владимир, скажите, а что на вас так повлияло?
— Ну, страна победившего бандеровского безумия так и повлияла. Я отсидел 2 года и три месяца. В одиночке сидел больше двух месяцев. Сидел я за подрыв офиса «Правого сектора».
Затем он показал на стоящего рядом мужчину, сказав, что это – его соратник.
— А много вас вообще в Киеве таких, кто хочет взорвать офисы «Правого Сектора»?
— Знаете, мы не будем говорить, много нас или нет, мы просто так сделаем.
— Чем вы планируете заниматься в ДНР?
— Как это чем? Работать!
— Вы не боитесь, что ваши родственники из Киева подвергнутся репрессиям?
— Конечно, боюсь.
— Какие-то меры в отношении этого собираетесь принимать?
— Какие меры? Только ваши. Буду освещать эту информацию в ваших СМИ, в российских и стараться выйти на общемировые.
Спасибо!
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