27.12.2017, Горловка, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Освобожденный киевлянин, взрывавший офис «правосеков»: Вернусь домой на танке

Освобожденный сегодня из украинского плена житель Киева Владимир, арестованный за попытку подрыва офиса экстремистской организации «Правый сектор», заявил, что обязательно вернется в родной город – на танке, чтобы освободить Мать городов русских от украинских националистов.

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— Откуда вы?

— Киевлянин я.

— А как вы тогда здесь оказались?

— Возвращаться туда я собираюсь только на танке.

— Серьёзно? А как вас зовут?

— Владимир.

— Владимир, скажите, а что на вас так повлияло?

— Ну, страна победившего бандеровского безумия так и повлияла. Я отсидел 2 года и три месяца. В одиночке сидел больше двух месяцев. Сидел я за подрыв офиса «Правого сектора».

Затем он показал на стоящего рядом мужчину, сказав, что это – его соратник.

— А много вас вообще в Киеве таких, кто хочет взорвать офисы «Правого Сектора»?

— Знаете, мы не будем говорить, много нас или нет, мы просто так сделаем.

— Чем вы планируете заниматься в ДНР?

— Как это чем? Работать!

— Вы не боитесь, что ваши родственники из Киева подвергнутся репрессиям?

— Конечно, боюсь.

— Какие-то меры в отношении этого собираетесь принимать?

— Какие меры? Только ваши. Буду освещать эту информацию в ваших СМИ, в российских и стараться выйти на общемировые.