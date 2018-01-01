22.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Освобождённый из украинского плена: Красный Крест закрывал глаза на мои побои

Бывший ополченец из Одессы во время поездки к родственникам в Приднестровье был задержан молдавскими спецслужбами и незаконно передан на Украину, где попал в плен. Во время нахождения там, военный неоднократно подвергался психологическому и физическому насилию, а Красный Крест просто закрывал на это глаза.

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Об этом освобождённый из украинского плена Андрей Дементьев рассказал во время пресс-конференции.

Вначале бывший ополченец рассказал о том, как именно он попал в украинский плен:

«Сам я из Одессы. После событий второго мая я принял решение приехать в Донецк, чтобы помогать бороться против беспредела, который сейчас происходит на территории Украины. Прослужил год, после этого поехал к семье в Приднестровье. На территории Молдавии был задержан молдавскими спецслужбами, которые, собственно, меня и перевезли на территорию Украины. Содержался год на Одесском СИЗО, был осуждён на 12 лет и отправлен на Западную Украину в город Дрогобыч отбывать наказание на открытой зоне», – рассказал он.

Андрей Дементьев подчеркнул, что на него неоднократно оказывали давление и физическое воздействие, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не хочу никого травмировать, потому не буду рассказывать о том, как меня задержали. На меня оказывали полное психологическое и физическое воздействие, поступали угрозы в адрес всего святого, что есть в жизни у каждого нормального человека».

Отвечая на вопрос журналистки о том, как международные организации реагировали на его задержание, бывший ополченец отметил, что ни ОБСЕ, ни Красный Крест толком им не занимались:

«Никакое ОБСЕ и Красный Крест ничего не фиксировали. Да, они приезжали ко мне – Красный Крест раз в год приезжает и объезжает всех, проверяют наше состояние. Но в момент, когда меня задержали, а потом через три дня привезли на ИВС (как вы знаете, там, по закону должны проводить осмотр физического состояния тела), сотрудники просто закрыли на всё глаза. На моём теле не было живого места.

Конечно, я благодарен Красному Кресту за то, что они вообще этим всем занимаются, но хотелось бы, чтобы они не оставляли эту ситуацию как есть».

«На самом суде у меня никого не присутствовало. Хоть про моё дело и писали, но, по всей видимости, оно никого не заинтересовало», – подытожил Дементьев.