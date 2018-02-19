19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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От малоинформированного Порошенко не будет толку на суде по делу Януковича — Тука

Решение президента Украины Петра Порошенко стать свидетелем в деле о «госизмене Януковича» не принесет пользы процессу.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил замминистра по делам «оккупированных территорий», видный майданщик Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, Порошенко не был среди лидеров Майдана и не владеет какой-либо уникальной информацией, а вызывать для дачи показаний нужно Яценюка, Тягнибока и Кличко, которые в то время натянули на себя шапки «лидеров» переворота.

«С моей точки зрения, Петр Алексеевич будет допрошен в качестве свидетеля. Беспрецедентность в том, что он занимает должность президента. С этим я соглашусь. Но что касается информированности, честно говоря, у меня есть ощущение, что есть люди, которые намного более информированы, чем Петр Порошенко… Вспомните, кто непосредственно на Майдане натянул себе короны лидеров Майдана. Среди них Порошенко не было. Кто ездил на переговоры. С моей точки зрения именно эти люди имеют больше информации о ходе событий и закулисных играх, которые происходили в тот период», — сказал Тука.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял «беспрецедентное решение» участвовать в процессе над экс-президентом Виктором Януковичем в качестве свидетеля.