31.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Отчет НБУ: внешние кредиты и переводы заробитчан превышают обьем иностранных инвестиций

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году составил 2,3 млрд долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в среду, 31 января, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в регуляторе, завершение большинства программ по рекапитализации банков привело к сокращению объема операций банков по переоформлению долга в уставный капитал до 0,6 млрд долларов по итогам 2017 года, против 2,1 млрд долларов в 2016 году. Без учета таких операций, чистые поступления прямых иностранных инвестиций за прошедший год выросли на 26% до 1,8 млрд долларов.

Также в 2017 году продолжался рост денежных переводов на фоне усиления миграционных процессов и укрепления валют стран Восточной Европы. Увеличение предоставления IT-услуг обусловило рост переводов из США. Рост денежных переводов компенсировали большие, чем в 2016 году, выплаты по дивидендам. Эти выплаты, в свою очередь, выросли за счет разрешения на репатриацию дивидендов, начисленных за 2016 год.

Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 6,4 млрд долларов (по сравнению с 4,7 млрд долларов в 2016 году). Кроме этого, успешное завершение третьего пересмотра программы EFF с МВФ позволило правительству получить очередной транш кредита макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 0,3 млрд долларов.

Также в сентябре 2017 Украина после четырехлетнего перерыва вернулась на рынки внешних заимствований — чистые привлечения по суверенным еврооблигациям составляли 1,3 млрд долларов. А приобретение банками ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, привело к сокращению активов банковской системы на 0,6 млрд долларов. Сокращение наличных вне банков осталось важным источником поступлений по финансовому счету в 2017 году. Однако его влияние существенно уменьшилось по сравнению с предыдущим годом — объемы сокращения составили 1,7 млрд долларов.

Таким образом, благодаря профициту сводного платежного баланса и получению в апреле очередного транша от МВФ международные резервы увеличились на 21% до 18,8 млрд долларов, что обеспечивает 3,6 месяца импорта по состоянию на конец 2017 года.