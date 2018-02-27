27.02.2018
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Выборы, Донбасс, Минский процесс, Украина

Отказ Украины согласиться на выборы в Донбассе станет ее политическим самоубийством


Если Украина в нарушение Минских договорённостей официально заявит, что не будет проводить выборы на территории ЛДНР, то это будет её политическим самоубийством в глазах западных партнёров.

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Об этом на брифинге в Киеве заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Украина сделает заявление, что она не будет проводить выборы в Донбассе, так как это оккупированная территория, то это будет политическим самоубийством киевской власти. Как только Киев сделает такое заявление, то мы потерям поддержку ЕС, быстрее, чем эта фраза будет договорена. Я думаю, что инстинкт самосохранения не позволит Украине выставлять закон «О реинтеграции Донбасса» в качестве индульгенции для того, чтобы не выполнять те пункты, которые прописаны в Минске»,− полагает Разумков.

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